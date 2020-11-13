Independent: Венгрия первой в Европе испытает российскую вакцину от COVID-19

Правительство Венгрии сообщило, что уже к концу следующей недели она получит первую партию российской вакцины от COVID-19, а в декабре начнёт её испытания. Если всё пройдёт успешно, то уже в середине января Будапешт сможет закупить её в большем количестве, пишет The Independent. В таком случае Венгрия станет первой европейской страной, которая будет применять российскую вакцину «Спутник V».
Венгрия может стать первой страной ЕС, которая начнёт тестировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет The Independent. Венгерские власти сообщили, что первая партия вакцины придёт уже к концу следующей недели. Объявил об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии, который и сам находится на самоизоляции из-за коронавируса.
Окончательные испытания российской вакцины ещё не завершены, но Россия говорит о том, что у неё эффективность 92%. Венгрия будет сама тестировать вакцину в декабре и в зависимости от результатов может в середине января начать закупать её в больших количествах.
Как отмечает автор статьи, продажа вакцины европейской стране будет означать большой триумф для Кремля, а также отметит укрепление отношений между Венгрией и Россией. Несмотря на то что ЕС в целом и США не хотят признавать российскую вакцину, свою заинтересованность уже высказали Бразилия, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Филиппины.
Промежуточные результаты тестирования российской вакцины ещё не получили оценку коллег, но профессор вирусологии в британском университете, с которым пообщался автор статьи в The Independent, назвал появление этих данных хорошей новостью. Он отметил, что учёным ещё предстоит узнать, насколько длительный ответ даёт вакцина, какова её эффективность для разных групп. Однако российские испытания хорошо дополняют общую картину, особенно притом, что необходимо иметь достаточно вакцины для разных географических регионов.
Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского форварда Ильи Ковальчука, отказался комментировать информацию о том, что его клиент готов рассмотреть варианты в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что, если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военных.
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, осуществляющие выставочную деятельность, должны будут приостановить работу с 16 ноября по 15 января 2021 года.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что, как ожидается, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 центра Чумакова будут завершены в середине декабря.
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об отзыве форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы из национальной сборной из-за скандала с публикацией в интернете личного видео игрока.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что обращалась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с предложением о переносе старта сезона-2020/21 на более поздние сроки.
Министерства иностранных дел ФРГ и Франции призвали Россию и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области.
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в беседе с RT заявил, что российская сторона предлагает разобраться в ситуации с Алексеем Навальным с участием экспертов, но Германия отказывается от сотрудничества.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о своей словесной перепалке с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после контрольного матча с национальной командой Молдавии.