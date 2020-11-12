Das Erste: неудачное время – Меркель предупредила немцев о ещё нескольких месяцах пандемии

Несмотря на хорошие новости, связанные с появлением вакцины и замедлением роста заболеваемости коронавирусом в Германии, Ангела Меркель призвала граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, пишет Das Erste. По словам Меркель, пандемия будет влиять на жизнь общества и в последующие месяцы.

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пандемия коронавируса будет влиять на жизнь немецкого населения и в течение нескольких последующих месяцев, пишет Das Erste.

Выступая с заявлением в Берлине, Меркель провела параллель с эпидемией испанского гриппа столетней давности. Тогда вторая волна также оказалась более серьёзной, чем первая. Кроме того, канцлер отметила, что вторая волна коронавируса пришлась на неудачное время года.

Меркель подчеркнула, что, несмотря на появление хороших новостей, связанных с разработкой вакцины, необходимо продолжать соблюдать меры по предотвращению распространения вируса.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн также заявил, что говорить о позитивной тенденции в ходе пандемии пока преждевременно, сообщает Das Erste. Шпанн отметил: тот факт, что динамика заболеваний в Германии заметно замедлилась, обнадёживает, но этого пока недостаточно.

Положение в немецких больницах остаётся трудным, сообщает Das Erste. Согласно данным немецкого междисциплинарного объединения интенсивной медицины, количество свободных коек сокращается день ото дня. На данный момент пациентами занято 3140 мест. По расчётам министра здравоохранения Шпанна, при сохранении нынешнего числа заражений за следующий месяц в отделения интенсивной терапии поступят ещё 6 тыс. пациентов. Врачи должны справиться с такой нагрузкой, но в условиях значительного напряжения, отметил Шпанн.