ABC: вице-президент США привился от коронавируса в прямом эфире в надежде воодушевить американцев

Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен публично сделали прививку от коронавируса, передаёт ABC. Таким образом политик надеется доказать безопасность вакцины и вдохновить американцев привиться в ближайшие месяцы. В свою очередь, тот факт, что Пенс «проходит без очереди» объясняется необходимостью обеспечения «бесперебойной работы правительства».
Доброе утро! Прямо сейчас экстренный выпуск новостей. Cегодня утром вице-президент Майк Пенс готовится сделать прививку в Вашингтоне, округ Колумбия. Он собирается сделать это вместе с главным хирургом США Джеромом Адамсом и своей женой Карен Пенс в надежде воодушевить американцев по всей стране сделать эту прививку в ближайшие месяцы.
В этот же день мы узнали, что вакцина Moderna вот-вот будет одобрена FDA. Об этом нам только что сообщила министр здравоохранения и социальных служб Алекса Азара прямо здесь, на нашей программе GMA (Good Morning America. — ИноТВ). Как ожидается, вакцину одобрят, уже в воскресенье и доставят (в больницы. — ИноТВ), а затем на следующей неделе начнут применять.
Конечно, она наступает на пятки вакцине Pfizer, которую вице-президент поставит сегодня утром. Давайте посмотрим. Мы видим доктора Джерома Адамса, главного хирурга США. Он первым делает прививку. В начале этой недели он рассказывал нам на программе GMA о важности вакцинации, особенно для групп меньшинств.
Среди темнокожих американцев существует некоторый скептицизм. Он пытался побороть его на шоу GMA. Сегодня утром Карен Пенс также сделает прививку, надеясь своим примером показать стране: несмотря на то, что эта вакцина появилась так быстро, она безопасна, и мы узнали в ходе клинических испытаний, насколько эффективной она может быть.
Сегодня утром в Белом доме все носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Ни слова о том, когда президент Трамп сделает прививку. Он не говорил, будет ли делать её. Мы знаем, что новоизбранный президент Джо Байден будет вакцинирован, возможно, уже на следующей неделе.
А теперь вице-президент Майк Пенс закатывает рукава рубашки, чтобы получить свою дозу вакцины. А вот и оно. Всё это является частью бесперебойной работы правительства. Члены Конгресса и Верховного Суда также получат вакцину в ближайшие дни. Все обеспокоены тем, что они прививаются без очереди, но это важно для функционирования правительства. Теперь вы видите, что вице-президент сделал прививку. Теперь мы вернёмся к нашей обычной программе для наших зрителей. С вами Good Morning America.
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