Два глаза хорошо, а четыре — лучше: ARD рассказал, почему ЕС всё никак не одобрит вакцину от COVID-19

В то время как ряд стран уже начал массовую вакцинацию от коронавируса, Евросоюз тянет время. Виной тому сложная процедура согласования и скрупулёзный контроль за побочными эффектами, которого нет у конкурентов, сообщается в материале ARD. Впрочем, у долгой сертификации в Европе есть и свои плюсы: например, вакцина, в результате, обещает быть более безопасной.

Великобритания и США уже начали массовую вакцинацию от коронавируса — давление на власти Евросоюза растёт. Почему в Европе сертификация вакцины занимает больше времени? Этим вопросом задаются и в Брюсселе, передаёт ARD.

Как сообщается в статье, Еврокомиссия обратилась к Европейскому агентству лекарственных средств EMA, располагающемуся в Амстердаме, с просьбой о более быстрой сертификации вакцины.

Депутат Европарламента Петер Лизе, находящийся в тесном контакте с командой экспертов из EMA, защищает европейскую процедуру. «В Европейском союзе дело обстоит так, что должно предоставляться больше данных. Компания BioNTech подтвердила, что глубина и детализированность данных, предоставляемых в EMA, больше, чем данных, которые компания предоставляла для Великобритании», — приводит слова Лизе ARD.

Под большим количеством данных имеются в виду результаты тестирований, в ходе которых были обнаружены побочные эффекты. EMA, как подчёркивает ARD, заинтересовано в большем количестве данных, чем их коллеги из Великобритании. «Ранний допуск вакцины в США и Великобританию, конечно, повышает риск возникновения побочных эффектов, которые, возможно, обнаружились бы при тщательной проверке, — считает Лизе. — В Великобритании уже есть первые ограничения, например, для людей с аллергией».

Лизе — врач по профессии и эксперт по здравоохранению от ХДС в Европейском парламенте. Как пишет ARD, он считает правильным, что EMA доверяет не только собственным экспертам, но и позволяет ещё раз проверить все выводы экспертов в странах — членах Евросоюза: «Британское ведомство, безусловно, хорошее ведомство, — заявляет Лизе. — Но ведь говорят, что четыре глаза видят больше, чем два. И в этом случае их тоже должно быть значительно больше».

С немецкой стороны EMA активно сотрудничает с Институтом имени Пауля Эрлиха. Обмен данными занимает больше времени, чем если бы всё решалось централизованно — например, в Лондоне, утверждает ARD.

Другие европейские эксперты в области здравоохранения также поддерживают проведение полного анализа данных производителей. Как отмечает ARD, в конце концов, для фармацевтических компаний это большие деньги, они конкурируют друг с другом — хотя бы поэтому необходим тщательный контроль.

По информации ARD, первоначальный срок одобрения — 29 декабря — может быть сдвинут на более раннюю дату. В свою очередь последующий допуск на рынок Еврокомиссия может предоставить менее чем за 24 часа.