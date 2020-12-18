Euronews: из-за пандемии месса в Ватикане на Рождество пройдёт раньше обычного

Рождественская месса в Ватикане состоится в этом году раньше обычного из-за карантинных ограничений и комендантского часа. Число присутствующих также будет ограничено. Епископальная конференция разрешила священникам самостоятельно принимать решение о времени проведения мессы, учитывая карантинные меры в конкретных регионах, передаёт Euronews.

Каким будет Рождество в год пандемии? В сердце католического мира, в Ватикане, решили, что традиционная праздничная месса всё же состоится. Но с учётом введённых ограничительных мер она начнётся не в полночь, а раньше, и число присутствующих будет ограничено.



Впрочем, такое в Ватикане практикуют уже с 2009 года. Об этом нам рассказал Винченцо Коррадо, ответственный за связи с общественностью в Итальянской епископальной конференции, которая полномочна устанавливать литургические нормы.



ВИНЧЕНЦО КОРРАДО, ответственный за связи с общественностью: С литургической точки зрения эта месса должна начинаться в полночь и праздноваться накануне Рождества. Но с некоторых пор в Ватикане её стали начинать с полдесятого вечера, фактически признав, что точное время может не соблюдаться.



Епископальная конференция разрешила священникам самим решать вопрос о времени проведения мессы, принимая во внимание карантинные меры, которые им нужно соблюдать в соответствии с решением властей тех мест, где находится их приход.



ВИНЧЕНЦО КОРРАДО: Мы уже знаем, что многие планируют служить рождественскую мессу с полдевятого вечера до девяти.



Но главное, это будет настоящая месса! Так, отец Семенца вспоминает, как отслужил пасхальную службу в разгар эпидемии коронавируса. И говорит, что не хотел бы вновь повторить этот опыт.



ОТЕЦ СЕМЕНЦА, священник: Месса должна была проходить за закрытыми дверями, а я должен был транслировать её онлайн. Это было очень нелегко. По сравнению с этим перенос времени начала мессы не так сложен, хотя многим это может и не понравиться. Но так всё же лучше, чем вообще отменять общественную мессу.



Папа Римский Франциск также отслужит рождественскую мессу раньше обычного.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Традиционная рождественская месса в соборе Святого Петра в Ватикане начнётся не в полдесятого, как все последние годы, а на два часа раньше — так, чтобы люди смогли вернуться домой вовремя, не нарушая комендантского часа, введённого итальянскими властями с десяти часов вечера.



Верующих это, похоже, не слишком беспокоит, и они готовы пойти на компромисс.



ПРОХОЖАЯ: Это мало что меняет. Нам нужно только самим хорошо организоваться. Так, рождественский ужин можно устроить до мессы или уже после неё. Ведь главное — это религиозная, духовная составляющая праздника.



ПРОХОЖИЙ: Изменение времени рождественской мессы — это наименьшая из существующих ныне проблем. Главное, сохранить веру и сам дух Рождества.



Можно сказать, что в целом все согласны с тем, что главное — участие! А чтобы всё прошло гладко, желающим лично присутствовать на рождественской мессе рекомендуется прийти пораньше, чтобы успеть занять места.



Дата выхода в эфир 16 декабря 2020 года.