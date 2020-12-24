Welt: в канун Рождества на вокзалах Германии царит зияющая пустота

В этом году перед Рождеством в Германии поток пассажиров резко сократился — платформы пустуют, сообщает Die Welt. Многим пришлось отменить свои привычные поездки: кому-то из страха заразиться в поезде, кому-то из нежелания проходить тестирование на коронавирус, которое теперь является обязательным в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии. Формат традиционных рождественских богослужений тоже претерпел изменения: для решивших посетить церковь песнопения будут намного тише, для самых осторожных — службы пройдут на открытом воздухе и онлайн.

Если ещё год назад предрождественский пассажиропоток способствовал образованию огромной толпы, то в этом году на платформах царила зияющая пустота. Здесь, на центральном вокзале Ганновера, немногие пассажиры разрываются между предвкушением и тревогой. Прежде всего, многие беспокоятся о возможной опасности заражения в поезде.

ПРОХОЖИЙ: Конечно, я уже волнуюсь. Я очень осторожен, потому что мои родители вроде как уже стали немного старше.

ПРОХОЖАЯ: Лучше всего сидеть дома и вообще не совершать поездки и не видеть семью.

ДРУГАЯ ПРОХОЖАЯ: Бабушкам разрешено приезжать сюда, а я одна из них.

С сегодняшнего дня в Баварии все возвращающиеся из районов, отнесённых к зоне риска, должны сдать обязательный тест на коронавирус. Северный Рейн — Вестфалия следует примеру. Необходимо, по возможности, избегать всех поездок.

КАРЛ-ЙОЗЕФ ЛАУМАНН, министр здравоохранения Северного Рейна — Вестфалии: В сущности, я не понимаю путешествий, которые не являются вынужденными, и поэтому считаю, что обязательное тестирование на коронавирус — адекватная мера, которую можно ввести для людей.

Запрета на личное присутствие на богослужениях в этом году требует Федеральная ассоциация врачей в общественной службе здравоохранения. Слишком велика опасность дальнейшего заражения, когда верующие собираются в церкви, и особенно когда там громко поют.

КЛАУС-ДИТЕР ЗАСТРОВ, инфектолог: Тем самым, мы, конечно, выносим оттуда аэрозоль (содержащий коронавирус. — ИноТВ), это измерялось, и не только аэрозоль, но и капельки (выдыхаемые человеком. — ИноТВ), и если поют немного тише, опасность не слишком велика.

Альтернативами также являются богослужения на открытом воздухе или, ещё лучше, онлайн — дома перед компьютером. В настоящее время приветствуется любая мера, способствующая сокращению контактов. Насчёт того, что количество случаев за праздники будет падать само по себе, премьер-министр Саксонии не питает иллюзий.

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР, премьер-министр Саксонии: Рождество и Новый год, как предполагают эксперты, приведут к тому, что мы при том высоком уровне, который у нас сегодня, получим и третью волну.