France 24: в Лапландии Санта-Клаус остался без гостей, но обещает, что Рождество в этом году будет тоже

В этом году резиденция Санта-Клауса в Лапландии не примет множество иностранных гостей, как это было в прошлые праздники: из-за пандемии коронавируса границы закрыты, и многие туристические компании уже заявили о банкротстве. Однако Санта-Клаус напоминает детям о соблюдении мер предосторожности и заверяет, что Рождество и в этом году всё же наступит, передаёт France 24.

Рованиеми, Финляндия.

Обычно иностранные туристы наводняют Деревню Санта-Клауса на заснеженном крайнем севере Финляндии, стремясь покататься на оленях, увидеть снежные замки и познакомиться с самим рождественским почтальоном. Однако из-за ограничений на путешествия во время пандемии весёлая зимняя страна чудес кажется пустой и покинутой. Родину Санты ждёт одинокое Рождество без туристов.

Начиная с 1980-х годов руководители туристического сектора рекламируют город Рованиеми за Северным полярным кругом как «настоящий» дом Санта-Клауса, что в прошлом году помогло финской Лапландии привлечь рекордные 2,9 миллиона посещений с ночёвкой. Однако в этом году число визитов резко сократилось до 500 тысяч, большая часть которых пришлась на начало 2020 года до распространения вируса.

САННА КЯРККЯЙНЕН, директор туристического центра Visit Rovaniemi: Это действительно трудное для нас время, даже слышать комментарии и истории туристических компаний. Мы уже получили новости о первых банкротствах, и их будет ещё больше.

Финляндия успешно закрыла границы от иностранных туристов, что серьёзно сказалось на Лапландии: упразднены уже 5 тысяч рабочих мест и потеряны 700 миллионов евро.

ВИЛЛЕ ХААВИККО, хозяин Arctic Snow Hotel: Мы сможем пережить этот год, но, будем надеяться, в следующем году мы сможем заработать, чтобы компенсировать потери этого года. Мы старались оставить бизнес на плаву, а людей — на работе, потому что у наших постоянных сотрудников есть собственные семьи и ипотеки.

В своей пещере Санта и эльф Ванилла читают тысячи списков пожеланий на Рождество, которые, несмотря на пандемию, прислали ему дети со всего мира. Не затруднят ли закрытые границы доставку всех этих подарков?

САНТА-КЛАУС: У меня для вас великолепные новости. Рождество наступит и в этом году. Так что будьте хорошими детьми и празднуйте его безопасно и согласно правилам. Счастливого всем Рождества!