Le Figaro: маска, бесконтактные подарки и никаких объятий — для Деда Мороза 2020-й тоже станет особым

Для французских Дедов Морозов 2020 год станет особенным: впервые зимнему волшебнику придётся надевать маску, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, пандемия снизила спрос на актёров, традиционно исполняющих эту роль и серьёзно осложнила их работу из-за введения новых санитарных требований.

В этом году «санитарный контекст» существенно осложнит «турне» Пер-Ноэля, французского Деда Мороза, а некоторых из них и вовсе оставит у обочины, пишет Le Figaro.



Как напоминает газета, традиционно в декабре компании, агентства и госучреждения нанимают актёров для придания праздничной атмосферы как частным, так и общественным пространствам. Деды Морозы привлекают детей, предлагают семьям фотографироваться с ними и стать частью праздничной атмосферы конца года. Для самих актёров этот период может быть прибыльным, так как родители и компании готовы раскошелиться.



Однако «COVID портит всё, включая Рождество», сетует издание. В этом году количество предложений сократилось. По сообщениям службы занятости, в Парижском регионе открылось всего 22 вакансии на роль Деда Мороза, притом что в прошлом году в этот же период их было 47.

«К сожалению, Дед Мороз не смог попасть в наши магазины в этом году», — жауется продавец магазина игрушек. «Санитарный фактор» сыграл свою роль — в эти праздники редких Дедов Морозов можно будет встретить только в торговых центрах, однако фотостендов не будет. «Родители не станут сажать своих детей на колени этого персонажа, а Дед Мороз в маске и перчатках — это немного странно», — вздыхают сотрудники магазина.

Первыми от этой ситуации страдают актёры, играющие Дедов Морозов. Они оказываются в одиночестве, лишившись работы в обычно прибыльный период. «Я потерял весь декабрь», — сетует 57-летний Бруно Лецци. «У меня болит сердце. Я играю Санта-Клауса более 20 лет, благодаря моему отцу, который и сам делал то же. Я делал это в память о своих родителях, которых у меня больше нет. Я люблю общаться с детьми, я заставлял их смеяться. Мне нравится Рождественская магия, но в этом году она немного испорчена», — жалуется актёр. Лишившись работы на Рождество, Бруно оказался в тяжёлом финансовом положении. При этом в 2018 году, благодаря своим преимуществам, ему удалось заработать за декабрь €1600. Актёр даже обратился за финансовой помощью напрямую к администрации Эммануэля Макрона и получил ответ, подписанный главой кабинета президента Брисом Блонделем: Елисейский дворец не может удовлетворить его просьбу, потому что «администрация президента республики не располагает средствами», однако его дело было передано в местную префектуру.



Бруно перепробовал всё, связавшись с разными потенциальными работодателями. «Я готов был бы работать с маской, соблюдая меры предосторожности, и на фотографиях дети собирались бы вокруг меня, а не сидели на коленях, но я вообще ничего не нашёл», — рассказывает артист.



«Проклятый COVID. Неужели он победил рождественскую магию? Поставит ли он на колени Деда Мороза?» — задаётся вопросом издание. Необязательно, считают некоторые. Если предложений, несомненно, стало меньше, персонаж тем не менее остаётся востребованным. Управляющий агентством Monica Media Сильвен Роказ рассказывает, что уже имеет 500 заказов. В этом году его компания потеряла основные заказы на свои шоу и выступления в компаниях, однако её актёры по-прежнему присутствуют на рынках, в универмагах, торговых центрах и супермаркетах, которые продолжают набирать Дедов Морозов. «Наши клиенты были смелыми... Небольшие коммуны сохранили свои рынки с Дедом Морозом», в то время как более крупные были вынуждены отказаться от них, поясняет он.



Санитарные требования также не беспокоят Сильвена Роказа: «Мы будем помнить о 2020-м, потому что это был единственный год, когда Дед Мороз был в маске!» — усмехается директор агентства. При этом дети должны держаться на расстоянии от персонажа. Подарки они забирают из мешка — бесконтактно. Для фотографий агентство предлагает уловку: Дед Мороз стоит на несколько метров позади детей, и игра перспективы создаёт впечатление, что он находится рядом с ними. Кроме того, в этом году никаких объятий.



Некоторым приходится приспосабливаться. Сайт Visiopèrenoel, основанный в 2020 году, к примеру, позволяет детям общаться с известным персонажем через камеру. В других странах Деда Мороза закрывают в защитном пузыре или ставят стеклянную стенку между ним и детьми. Актёры тоже адаптируются к ситуации. 53-летний Сильвио Болинио, к примеру, переключился на домашние визиты. «У меня будут перчатки, маска, и если семьи попросят меня снять их на фото, я сделаю это, но соблюдая меры предосторожности», — объясняет он.

