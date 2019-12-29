Euronews: парад Дедов Морозов прошёл в Москве под зажигательные латиноамериканские ритмы

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03:00 Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.

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