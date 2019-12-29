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Euronews: парад Дедов Морозов прошёл в Москве под зажигательные латиноамериканские ритмы
В российской столице состоялся парад Дедов Морозов, в котором могли принять участие все желающие, передаёт Euronews. Как отмечается в материале, это шествие прошло под зажигательные латиноамериканские ритмы.

Десятки людей вышли в пятницу на парад Дедов Морозов в Москве под зажигательные латиноамериканские ритмы оркестра барабанщиков, сопровождавшего праздничное шествие.

ДЕД МОРОЗ: Всем прекрасного счастья, замечательного Нового года, лёгкого, позитивного! Ура! С Новым годом!

Участвовать в нем могли все желающие. Для этого надо было либо нарядиться в традиционный костюм главного новогоднего персонажа, либо придумать свой новый образ волшебника — даже из других, экзотических стран.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Началось оно на Тверском бульваре и завершилось на Манежной площади. В конце парада прошел конкурс на самые оригинальные костюмы.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2019 года.

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