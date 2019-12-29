Euronews: парад Дедов Морозов прошёл в Москве под зажигательные латиноамериканские ритмы

03:00
Мифтахов: приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории
Вратарь молодёжной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал крупную победу над командой Канады на чемпионате мира-2020 для игроков не старше 20 лет.
03:00
В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений
Заместитель командующего и глава штаба армии Хабибулла Саяри заявил, что любые разведывательные летательные и морские аппараты, обнаруженные в районе учений Ирана, России и Китая, будут сбиты.
03:00
Экс-наставник сборной Испании стал новым тренером Головина в «Монако»
В «Монако» сменился главный тренер.
03:00
Эксперты дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу
Эксперты столичной Госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу.
03:00
Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами
Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.
03:00
Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ
Сборная России крупно переиграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков не старше 20 лет.
03:00
Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила на своей странице в Instagram фотографию с членами своего штаба и ученицами Анной Щербаковой, Алёной Косторной и Александрой Трусовой, которые заняли весь призовой пьедестал на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»
Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
03:00
«Ак Барс» всухую обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой
Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
03:00
Сборная России громит Канаду с разницей в шесть шайб в матче МЧМ по хоккею
Сборная России разгромно обыгрывает Канаду после первого периода матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
В ООН не обсуждают вопрос отправки миссии в Донбасс
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в Совете Безопасности ООН не выносился на обсуждение вопрос об отправке миссии в Донбасс.
03:00
«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Норвич» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Сборная России довела до разгромного счёт матча МЧМ с Канадой
Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
«Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ
«Лестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
03:00
В «Роскосмосе» рассказали о планах по космическим пускам в 2020 году
«Роскосмос» планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году, что почти в два раза больше осуществлённых в 2019-м.
03:00
Российские хоккеисты забросили четвёртую шайбу Канаде в матче МЧМ
Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку
Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Ветле Кристиансен стали победителями традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
03:00
Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду
Хампи Конеру из Индии выиграла чемпионат мира по рапиду в Москве.
03:00
Генсек ООН осудил взрыв в Сомали
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил подрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, в сомалийской столице Могадишо, в результате которого погибли десятки человек.
03:00
Сборная России крупно обыгрывает Канаду после первого периода матча МЧМ
Сборная России обыгрывает Канаду после первого периода матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве
Шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по рапиду.
03:00
Российские хоккеисты забросили две шайбы за три минуты матча МЧМ с Канадой
Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране.
03:00
Стала известна дата поединка Александра Емельяненко с Исмаиловым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107 в Москве.
03:00
Сборная России открыла счёт матча МЧМ с Канадой уже на второй минуте
Сборная России открыла счёт в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады.
03:00
В московском метро пассажир нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру
Пассажир в московском метро в вагоне поезда напал на пенсионера и нанёс ему несколько ножевых ранений.
03:00
Хоккеист «Торонто» Михеев перенёс операцию
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев перенёс операцию.
03:00
Вирер и Хофер выиграли масс-старт на Рождественской гонке
Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
03:00
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
03:00
При падении самолёта в США погибли пять человек
При падении легкомоторного самолёта в городе Лафайетт в американском штате Луизиана погибли пять человек, передаёт телеканал KLFY со ссылкой на пожарные службы.
03:00
Сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
СМИ: «Монако» может объявить об увольнении Жардима 29 декабря
Футбольный клуб французской Лиги 1 «Монако» может объявить об отставке главного тренера команды Леонарду Жардима 29 декабря.
03:00
В ДНР рассчитывают на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выразили надежду на соблюдение украинскими силовиками бессрочного перемирия с 1 января 2020 года.
03:00
Чемпионка ОИ Бестемьянова: два выезда Косторной были плохими
Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги женских соревнований на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
03:00
Баррикелло рассказал о свадебной церемонии с Шумахером в Италии
Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло поделился своими воспоминаниями о взаимоотношениях с напарником по Ferrari семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
03:00
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады
Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Об этом сообщает ТАСС.
03:00
В ЛНР заявили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о выполнении ЛНР всех условий для проведения обмена пленными с Киевом.
03:00
Боец ММА: Фёдор Емельяненко может рухнуть в бою с Джексоном
Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказал мнение о поединке Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона, который состоится в Японии рано утром в воскресенье по московскому времени.
03:00
В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека
В Шушенском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, в том числе двое детей, передаёт пресс-служба МЧС России.
03:00
Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина.
03:00
«Эвертон» выиграл второй матч АПЛ подряд при Анчелотти, взяв верх над «Ньюкаслом»
Ливерпульский «Эвертон» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Самаре произошёл пожар в трамвае с пассажирами
В Самаре трамвай с пассажирами загорелся во время следования по маршруту, никто не пострадал, эвакуированы десять человек. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
03:00
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
03:00
Заслуженный тренер России: Туктамышева умеет работать на публику
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию.
03:00
В ДНР назвали число жертв боевых действий в 2019 году
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что с начала 2019 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике из-за боевых действий погибли девять мирных жителей, ещё 69 пострадали.
03:00
ЦСКА всухую обыграл «Витязь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.