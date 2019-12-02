Euronews Оригинал

Euronews: Деды Морозы в Германии прошли маршем против коммерциализации праздников
В Германии около 70 Дедов Морозов прошли маршем по баварскому городу Мурнау, чтобы попытаться установить новый рекорд Гиннеса. Но организаторы подчёркивают, что мероприятие проводится в первую очередь не ради рекордов, а чтобы сохранить настроение праздника и противостоять коммерциализации. Съезд Дедов Морозов в Мурнау по традиции проводится уже около 40 лет с тех пор, как несколько друзей встретились за кружкой пива в новогодних костюмах, передаёт Euronews.

Самый большой съезд Дедов Морозов прошёл в Германии. Около 70 сказочных персонажей и их помощников прошлись маршем по южному баварскому городу Мурнау 30 ноября.

Цель — снова быть упомянутыми в Книге рекордов Гиннесса, как это было в прошлом году, и выступить против коммерциализации религиозного фестиваля. Но по словам организатора мероприятия, проводится оно не для рекордов, а для детей и рождественского настроения.

Съезду Дедов Морозов в Мурнау уже около 40 лет. Традиция пошла от встречи за пивом нескольких одетых в костюмы главных новогодних персонажей.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Германия Дед Мороз Европа марш новогодняя елка Новый год праздник рекорд
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров