Euronews: Деды Морозы в Германии прошли маршем против коммерциализации праздников

В Германии около 70 Дедов Морозов прошли маршем по баварскому городу Мурнау, чтобы попытаться установить новый рекорд Гиннеса. Но организаторы подчёркивают, что мероприятие проводится в первую очередь не ради рекордов, а чтобы сохранить настроение праздника и противостоять коммерциализации. Съезд Дедов Морозов в Мурнау по традиции проводится уже около 40 лет с тех пор, как несколько друзей встретились за кружкой пива в новогодних костюмах, передаёт Euronews.
Самый большой съезд Дедов Морозов прошёл в Германии. Около 70 сказочных персонажей и их помощников прошлись маршем по южному баварскому городу Мурнау 30 ноября.
Цель — снова быть упомянутыми в Книге рекордов Гиннесса, как это было в прошлом году, и выступить против коммерциализации религиозного фестиваля. Но по словам организатора мероприятия, проводится оно не для рекордов, а для детей и рождественского настроения.
Съезду Дедов Морозов в Мурнау уже около 40 лет. Традиция пошла от встречи за пивом нескольких одетых в костюмы главных новогодних персонажей.
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