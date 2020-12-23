ABC News: власти просят американцев поберечь себя на Рождество, чтобы не оказаться на больничной койке

Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в США, американцы с наступлением праздничного периода вновь стали активно перемещаться по стране: хотя многие больницы уже переполнены, пассажиропоток резко увеличился, сообщает ABC News. По данным канала, власти штатов призывают граждан принимать «такие решения, о которых не придётся потом жалеть» — и отметить Рождество и Новый год дома.

Не за горами Рождество, и люди стали путешествовать так активно, как ещё никогда с момента начала пандемии. В Управлении транспортной безопасности США докладывают об обстановке: больше 4 миллионов пассажиров только за последние четыре дня. Сегодня вечером власти выразили опасение, что заболеваемость вырастет сильнее, чем это было после Дня благодарения. А больницы, которые вы сейчас увидите, по всей стране переполнены. С чем сталкиваются доктора и медсёстры на передовой, а также как они пытаются спасти десятки тысяч пациентов — в репортаже Кейли Хартунг.

Вид этого госпиталя в Калифорнии вызывает шок. Он вот-вот лопнет от наплыва больных. При этом поступают новые мрачные предупреждения, что из-за роста заболевших COVID-19 после Рождества система может рухнуть. Пациенты толпятся в коридорах, и они всё прибывают.

МЕНДИ ХИККИ, старшая медсестра: Я думаю, что, прежде чем ситуация наладится, всё станет ещё хуже.

Врачи и медсёстры носятся из палаты в палату. Медицинский центр Святой Марии в Эпл-Вэлли переполнен. Это ужасающее видео заснял журналист Washington Post. По всей стране 115 тысяч человек борются с вирусом в больницах, и это рекорд.

СЕБАСТИАН ШУБЛЬ, медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвайне: По сравнению с тем, что мы видели после Дня благодарения, вероятно, то, что увидим после Рождества, будет гораздо хуже.

В Калифорнии только за сегодняшний день больше 32 тысяч новых случаев заболевания. Здесь, в медицинском центре Калифорнийского университета в Ирвайне готовятся к худшему, строят большой полевой госпиталь, чтобы справиться с наплывом пациентов.

ДЖО БРОТМАН, медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвайне: Мы строим его для того, чтобы в случае необходимости разместить до 50 пациентов. Завершить мы собираемся по плану к концу года.

Учитывая, что до Рождества остались считанные дни, представители Минздрава Калифорнии просят избегать многолюдных собраний.