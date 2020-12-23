ABC News: власти просят американцев поберечь себя на Рождество, чтобы не оказаться на больничной койке

Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в США, американцы с наступлением праздничного периода вновь стали активно перемещаться по стране: хотя многие больницы уже переполнены, пассажиропоток резко увеличился, сообщает ABC News. По данным канала, власти штатов призывают граждан принимать «такие решения, о которых не придётся потом жалеть» — и отметить Рождество и Новый год дома.
Не за горами Рождество, и люди стали путешествовать так активно, как ещё никогда с момента начала пандемии. В Управлении транспортной безопасности США докладывают об обстановке: больше 4 миллионов пассажиров только за последние четыре дня. Сегодня вечером власти выразили опасение, что заболеваемость вырастет сильнее, чем это было после Дня благодарения. А больницы, которые вы сейчас увидите, по всей стране переполнены. С чем сталкиваются доктора и медсёстры на передовой, а также как они пытаются спасти десятки тысяч пациентов — в репортаже Кейли Хартунг.
Вид этого госпиталя в Калифорнии вызывает шок. Он вот-вот лопнет от наплыва больных. При этом поступают новые мрачные предупреждения, что из-за роста заболевших COVID-19 после Рождества система может рухнуть. Пациенты толпятся в коридорах, и они всё прибывают.
МЕНДИ ХИККИ, старшая медсестра: Я думаю, что, прежде чем ситуация наладится, всё станет ещё хуже.
Врачи и медсёстры носятся из палаты в палату. Медицинский центр Святой Марии в Эпл-Вэлли переполнен. Это ужасающее видео заснял журналист Washington Post. По всей стране 115 тысяч человек борются с вирусом в больницах, и это рекорд.
СЕБАСТИАН ШУБЛЬ, медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвайне: По сравнению с тем, что мы видели после Дня благодарения, вероятно, то, что увидим после Рождества, будет гораздо хуже.
В Калифорнии только за сегодняшний день больше 32 тысяч новых случаев заболевания. Здесь, в медицинском центре Калифорнийского университета в Ирвайне готовятся к худшему, строят большой полевой госпиталь, чтобы справиться с наплывом пациентов.
ДЖО БРОТМАН, медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвайне: Мы строим его для того, чтобы в случае необходимости разместить до 50 пациентов. Завершить мы собираемся по плану к концу года.
Учитывая, что до Рождества остались считанные дни, представители Минздрава Калифорнии просят избегать многолюдных собраний.
ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса: ...Но мы это всё переживём. Каждое отдельно взятое решение, которое мы принимаем, позволяет спасать человеческие жизни.
«Праздничный» пассажиропоток уже ставит рекорды: с пятницы билеты на самолёты приобрели более 4 миллионов человек. А между тем, чиновники сегодня подтвердили, что человек, который потерял сознание в самолёте из Орландо до Лос-Анджелеса и позднее скончался, был заражён COVID-19. Кадры с того рейса, которые вы сейчас видите на ваших экранах, удалось получить изданию TMZ. В настоящий момент сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США пытаются выйти на связь с пассажирами, поскольку они также могли заразиться.
Жители штата Теннесси Синди и Рик Лукас не смогут провести праздники вместе — Рик вот уже пять месяцев находится в больнице и борется за жизнь.
СИНДИ ЛУКАС, жена пациента, заразившегося COVID-19: Каждый человек, о смерти которого мы узнаём, — это не просто цифра в статистике, это человек, у которого есть семья, внуки, подчинённые и друзья. Это не просто статистика.
Абсолютно согласны с этой женщиной — и каждый вечер стараемся напомнить своим зрителям, что за каждой цифрой кроется семья, судьба которой навсегда переменилась. А с нами на связь выходит сейчас Кейли, которая находится в полевой больнице в округе Ориндж, штат Калифорния. Кейли, как нам стало известно, чиновники сегодня предупреждали, что вклад в распространение вируса вносят даже небольшие сборища в узком семейном кругу, на которых люди дышат одним воздухом и находятся в небольшом помещении. В связи с этим официальные лица теперь призывают американцев провести праздники дома.
КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC News в округе Ориндж, штат Калифорния: Именно так, Дэвид. И здесь, и по всей стране во многих больницах заканчиваются или уже закончились свободные койки, и как раз поэтому и возводят вот такие палатки на случай наплыва пациентов. А калифорнийские чиновники теперь говорят: давайте на протяжении следующих десяти дней принимать такие решения, о которых нам никогда не придётся жалеть.
Невероятно — это не палатки для туристов, это больницы, которые прямо сейчас возводят в Калифорнии. Спасибо вам, Кейли.
Дата выхода в эфир 22 декабря 2020 года.