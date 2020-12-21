NYT: в Нью-Йорке намечается «большой бой» за приоритет при вакцинации

Целый ряд представителей от разных деловых отраслей Нью-Йорка обратились к властям города с просьбой предоставить приоритет при вакцинации, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, Нью-Йорк всегда славился обилием закулисных решений и силой лоббизма: по словам одного анонимного чиновника, в городе разворачивается «большой бой» разных групп интересов за приоритет в получении вакцины.
На прошлой неделе глава компании Uber обратился к губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо с просьбой о приоритете водителям Uber в ходе следующего этапа вакцинации от коронавируса, пишет The New York Times. Несколько дней спустя, президент крупнейшего нью-йоркского объединения перевозчиков обратился с такой же просьбой к ответственному за перевозки лицу от штата. Аналогичные действия предприняли в организации Hotel Trades Council.
Нью-Йорк всегда выделялся как центр лоббизма и «закулисных» решений, отмечает The New York Times. По словам одного анонимного чиновника, в городе развернулся «большой бой» за приоритет при вакцинировании. При этом сам губернатор Куомо сделал несколько заявлений, в которых заверил, что его администрация не попадёт под влияние групп интересов.
Как отмечает The New York Times, вопрос очерёдности в распределении вакцины пока не решён ни в Нью-Йорке, ни в большинстве других штатов. Скоро ожидается публикация рекомендаций по распределению от федерального правительства. Однако непосредственное решение будет принимать каждый штат в отдельности. Согласно предварительному плану Нью-Йорка, в следующую волну вакцинации должны попасть сотрудники полиции, перевозчики, работники электростанций и других важных инфраструктурных объектов. Однако представители многих прочих отраслей обратились к властям, аргументируя, что они также должны получить приоритет в получении вакцины. Среди прочих, свои обращения подали представители от сельского хозяйства, торговых ассоциаций, дальнобойщиков и даже сотрудников зоопарков.
Городские власти заявили, что примут решение о порядке вакцинации на основе ряда критериев, пишет издание. Эти критерии включают в себя характер той или иной отрасли и имеющийся риск для здоровья работников. Кроме того, вакцинация будет зависеть от количество имеющихся в наличии доз.
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