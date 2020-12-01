Fox News: ресторан в Нью-Йорке объявил себя «автономией» — чтобы не разориться от ограничений

Во время пандемии целый сектор экономики Нью-Йорка — индустрия питания — терпит крах из-за ужесточения карантинных мер, сообщает Fox News. Один из нью-йоркских ресторанов отказался выполнять требования властей города и штата, объявив о своей «автономии». Владелец заведения признаётся, что у него не было выбора: соблюдая новые правила, он бы просто разорился.

Итак, в крупнейшем городе страны, Нью-Йорке, как мы уже говорили, вновь открываются школы. Но многие заведения на этой неделе сталкиваются с новыми коронавирусными ограничениями, в том числе с запретом на приём пищи в помещении.



В ответ на это полное экономическое уничтожение целого сектора экономики один ресторан в боро Статен-Айленд — MAC’s Public House — объявил себя, цитирую, «автономной зоной».



Вот что написано в объявлении на двери ресторана, цитирую: «Мы отказываемся соблюдать какие-либо правила и нормы, установленные мэром города Нью-Йорк и губернатором штата Нью-Йорк».



Сегодня с нами Кит Макаларни, совладелец ресторана MAC’s Public House. Большое спасибо, что нашли для нас время. Расскажите, что сподвигло вас стать отдельной страной в Статен-Айленде.



КИТ МАКАЛАРНИ, совладелец MAC’s Public House: Спасибо, что пригласили. По сути, происходит вот что. Индустрия питания и индустрия баров, все мы в конечном итоге хотели работать с властями, когда они решили, что нам можно снова открываться. Но они никогда не приходили к профессионалам, к владельцам баров, ресторанов и так далее. Они никогда не приходили к нам, чтобы спросить, как это делать безопасно. По сути, они лишь диктовали нам, что нам следует делать. Выполняя их требования, всё равно невозможно было выжить.



И дошло до того, что они сказали, что снова нас закроют, что они не разрешают есть в помещении. И я оказался загнан в угол. Либо я проявлю принципиальность и оставлю своё заведение открытым, надеясь, что люди будут приходить и тратить деньги, так что я смогу оплачивать счета и кормить семью… Я столько задолжал по счетам, что другого выбора я и не видел. Поступая так, я хотел сказать губернатору и мэру: «Вам надо работать с нами, но вы не хотели работать с нами. И мы загнаны в такую ситуацию, что я не знаю, что ещё мне делать».



Да. Я вам сочувствую. Выходит, что ваша белая привилегия не оплачивает ваши счета автоматически. Вы пришли на нашу программу, вы заявляете о своей позиции, ясно, что этим вы приведёте в бешенство руководство города и штата Нью-Йорк. Беспокоитесь ли вы, что они будут вас преследовать?



КИТ МАКАЛАРНИ: Они меня уже преследуют. Органы по контролю за спиртными напитками в штате… Мэр сразу обратил на нас внимание. Пришли шерифы, чтобы нас оштрафовать — это было методом запугивания. Шерифы вели себя очень профессионально, но ведь они пришли по приказу мэра — из-за того, что моё заведение оставалось открытым после десяти вечера. Это привлекло внимание и других служб. Знаете… Они меня преследуют.



И всё это на ваши налоги. Вы смелый человек, и мы желаем вам Божьей помощи. Надеюсь, вы ещё вернётесь и расскажете нам, как будут развиваться события. Большое спасибо!



КИТ МАКАЛАРНИ: Вам большое спасибо.



Дата выхода в эфир 30 ноября 2020 года.