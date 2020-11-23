WT: пандемия как телешоу — губернатору Нью-Йорка присудят «Эмми» за брифинги о коронавирусе
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо вскоре станет лауреатом международной премии «Эмми» за свои ежедневные брифинги о пандемии коронавируса, которая унесла жизни десятков тысяч американцев в его городе, пишет The Washington Times.
Международная академия телевизионных искусств и наук, в которую входят работники СМИ и сферы развлечения из более чем 60 стран, сообщила о своём намерении вручить эту премию губернатору в прямом эфире в понедельник.
Президент Международной академии Брюс Пейснер отметил по этому поводу, что Куомо будет удостоен этой награды за то, что использовал свои коронавирусные брифинги для информирования и успокоения общественности. Ранее эту премию получили бывший вице-президент США Эл Гор, Опра Уинфри и режиссёр Стивен Спилберг.
«111 ежедневных брифингов губернатора сработали настолько хорошо, потому что он, по сути, создал телешоу с персонажами, сюжетными линиями и историями успехов и неудач, — заявил он. Люди по всему миру включали телевизоры, чтобы узнать, что происходит, а Нью-Йорк стал символом решительной борьбы».
Свои ежедневные сводки Куомо демонстрировал с помощью длинных презентаций, сопровождая их подчас эмоциональными и язвительными комментариями по поводу усилий своего аппарата по закрытию экономики.
Пик пандемии пришёлся на начало и середину апреля, когда за короткое время было госпитализировано более 18 тыс. человек, а больницы и дома престарелых отчитались о 800 умерших всего за один день.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Нью-Йорке от коронавируса скончалось не менее 34 187 человек. При этом, согласно правительственным данным, по крайней мере, 6,6 тыс. горожан умерли в домах престарелых, однако эта статистика не даёт никакой информации относительно того, сколько постояльцев домов престарелых умерло в больницах.
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