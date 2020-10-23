Fox News: брат губернатора Нью-Йорка попался на «масочном» лицемерии — и Путин тут ни при чём

Ведущий CNN Крис Куомо, брат действующего губернатора Нью-Йорка, любит рассказывать американцам, что носить маски — их нравственный долг. Однако Fox News заполучил письмо, в котором комендант многоквартирного дома обвиняет Куомо в грубом и последовательном нарушении масочного режима. По мнению телеведущего Такера Карлсона, когда лицемерие элиты становится настолько явным, у народа появляется надежда на перемены.

Но вдруг, нежданно-негаданно что-то случается, чтобы напомнить вам, что на самом деле надежда есть. Почему? Потому что настолько ужасные люди не могут управлять этой страной вечно. Они на это неспособны: слишком высокомерны, слишком тупы. Насколько они тупы? Настолько, что их лицемерие просвечивает. В конечном итоге именно это их и погубит. Нельзя навязывать правила, которым вы сами отказываетесь следовать. Долго терпеть это люди не будут. Слишком возмутительно. Но эти люди ничего не могут с собой поделать.



Сегодня у нас есть поразительный пример — история, достойная того, чтобы стать экспонатом в музее лицемерия. Наряду с частным самолётом Берни Сандерса и автоматическим оружием, которое носят телохранители Майка Блумберга. Это хорошая история. Её главный герой, как это часто бывает, некий Кристофер Чарльз Куомо. Ведущий прайм-тайм на CNN, брат действующего губернатора.



Но прежде чем мы расскажем вам эту историю, введём вас в курс дела. Если вам что-то известно о Крисе Куомо, помимо очевидного великолепия его мускулистой спины, так это то, что Крис Куомо действительно верит в маски. Действительно верит. С искренним религиозным пылом. Если бы где-то существовала гробница святого покровителя бумажных хирургических масок, где-нибудь в португальской деревушке, Крис Куомо посещал бы её каждое лето. Если бы пришлось, дополз бы на коленях. Такое вот рвение. Вот Крис Куомо исповедует свою веру.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Чем можно помочь? Да наденьте же эту чёртову маску! Если вы в Калифорнии, если вы в Риверсайде, носите маску. Если вы хотите избежать подобных ситуаций там, где вы живёте, носите маску.



Если нам важно поступать правильно… Я ношу маску ради вас в той же степени, что и ради себя. Я болел.



Вам надо носить чёртову маску…



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Да.



КРИС КУОМО: И вы должны позаботиться о других людях в вашем районе. Это должны сделать мы, потому что помощи сверху не будет.



«Я ношу маску ради вас в той же степени, что и ради себя». Ух… Вдумайтесь в эти слова. Если поразмыслить, это мощное заявление! Рядом с ним меркнут заповеди блаженства и, может быть, письмо из тюрьмы Бирмингема*… Это глубоко! Человек страдает за нас и ради нас, и всё это — на зарплату ведущего кабельного телевидения… Есть в этом какая-то святость.



Но вопрос в том, по-настоящему ли это. Он действительно Дитрих Бонхёффер**? Или он Джимми Сваггерт***?



Вполне очевидно, что думает на этот счёт комендант его дома. Наша программа заполучила письмо от управления многоквартирного дома в Нью-Йорке, где живёт Крис Куомо. Это письмо, датируемое 6 августа 2020 года, адресованное напрямую Крису Куомо, гласит: «Уважаемый господин Куомо, уверена, что вам известно, что из-за нынешнего кризиса здравоохранения в связи с COVID-19 15 апреля 2020 года губернатор Куомо издал указ 202.17, предписывающий всем лицам старше двух лет носить в общественных местах маску или кусок ткани, закрывающий рот и нос».



Так оно начинается. Можно с уверенностью предположить, что Крис Куомо это уже знал, потому что, в конце концов, он же агитатор за маски. И, конечно же, приказ издал его собственный брат. С учётом вышесказанного послушайте, что говорится в письме дальше.



Цитирую: «Вас замечали входящим и выходящим из здания, а также пользующимся лифтом без предписанных средств защиты на лице. И хотя сотрудники просили вас исполнять это требование, вы отказывались это делать. Это нарушение указа и принятых в здании правил, и это подвергает опасности других жильцов и наших сотрудников. Для этого правила нет исключений, и от вас требуется его соблюдение».



Далее в письме Крису Куомо грозят штрафом в размере 500 долларов в случае, если он продолжит подвергать опасности соседей и город своей безмасочностью. Так сказано в письме. Остановимся на секундочку, чтобы это осознать.



Мы можем угадать, о чём вы сейчас думаете. Это, должно быть, российская дезинформация! Владимир Путин ненавидит маски — разумеется, он же Владимир Путин, он плохой, а плохие люди не любят маски. Вот так всё просто. И больше всего на свете Путину хотелось бы дискредитировать Криса Куомо, потому что Крис Куомо — самый выдающийся и бесстрашный защитник ношения масок в этой стране. Конечно же, мы исходили из того, что дело обстоит именно так. Ну разумеется. Мы же читаем новости.



Но потом мы провели журналистскую работу. В короткие сроки — и нам, честно говоря, больно об этом говорить, но мы должны — наша программа подтвердила, что письмо на самом деле было. Это не российская утка. Мы позвонили управдому, и она говорила на безупречном английском. Ни намёка на славянский акцент. Явно не агент России. Она даже признала, что написала это письмо. Мы должны сообщить вам, что её расстроило то, что мы назвали Криса Куомо по имени. Но мы её не виним. Кому захочется связываться с человеком, который делает прыжки в упоре лёжа, когда обедает? Не знаешь, чего ждать.



Но поневоле задумываешься о Крисе Куомо. И переживаешь: не прикажет ли его брат арестовать его?



Дата выхода в эфир 21 октября 2020 года.



* Письмо из тюрьмы Бирмингема — открытое письмо, написанное Мартином Лютером Кингом в 1963 году, один из самых значимых текстов Движения за гражданские права чернокожих в США (прим. ИноТВ).



** Дитрих Бонхёффер — немецкий лютеранский пастор, один из организаторов христианского Сопротивления нацистскому режиму, казнён в 1945 году (прим. ИноТВ).



*** Джимми Сваггерт — американский пастор-евангелист, обличавший чужие внебрачные связи, но запятнавший себя скандалами с проститутками (прим. ИноТВ).