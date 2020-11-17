Fox News: «люди уезжают толпами» — с марта по октябрь Нью-Йорк покинули почти 300 тысяч жителей

Нью-Йорк наблюдает настоящий «исход» среднего класса — из города за последние восемь месяцев уехали почти 300 тысяч человек, передаёт Fox News. Как заявила в интервью каналу член палаты представителей от Нью-Йорка Николь Маллиотакис, главной причиной оттока населения из города стали жёсткие карантинные меры, а также спровоцированный политикой Демпартии рост преступности.

Республиканцы на этой неделе добились серьёзной победы в палате представителей США — член Республиканской партии Николь Маллиотакис отвоевала у демократов 11-й избирательный округ штата Нью-Йорк. В целом республиканцы забрали у главных оппонентов 10 кресел в палате, причём 8 из них получили кандидаты-женщины.

И с нами на связи — избранная конгрессвумен Николь Маллиотакис. Приветствуем вас на нашей передаче, Николь, и поздравляем с победой! Перво-наперво хотела бы спросить, какова, на ваш взгляд, главная причина этой победы? Я просто выросла в нью-йоркском квартале Статен-Айленд, и мне многие рассказывали, что их больше всего напугало общественное движение за лишение полицию финансирования.

НИКОЛЬ МАЛЛИОТАКИС, избранный член палаты представителей от штата Нью-Йорк: Понимаете, наш город всё сильнее смещается «влево», и жители видят, что преступность растёт, качество жизни падает, а наш мэр продолжает нас регулярно оглоушивать высокими налогами. Словом, люди уже пресытились правлением демократов в одиночку, и теперь они получили возможность высказать свои претензии — и сделать так, чтобы интересы Нью-Йорка в Вашингтоне представлял хотя бы один республиканец.

Расскажите нам про отряд «Свобода», который вы придумали.

НИКОЛЬ МАЛЛИОТАКИС: Знаете, названия у нас ещё нет — мы же всё-таки не школьники, — но скажу я вам, у нас совершенно естественным образом сформировался альянс, и объединяет нас то обстоятельство, что мы все в той или иной степени на собственном опыте испытали, что такое социализм. Моя мать — беженка с Кубы, которая сбежала от режима Кастро в 1959 году; Карлос Хименес вообще родился на Кубе и приехал в Америку в возрасте шести лет; а ещё среди нас — Виктория Спартц, которая приехала с Украины, где выросла ещё при советской власти, и Мария Эльвира Салазар, которая, как я, является дочерью кубинских беженцев.

Итак, у нас формируется естественный альянс, нас объединяет любовь к Америке, к свободе и к тем возможностям, которые воплощает собой «американская мечта» — и мы хотели бы всё это уберечь, а для этого мы должны сопротивляться тем силам, которые пытаются это уничтожить.

Если говорить о тех проблемах, которые касаются именно Нью-Йорка, одним из вызовов для вас станет масштабный исход людей из города на фоне пандемии коронавируса и роста преступности. Ситуация там просто ужасающая — если изучить статистику по жителям, которые выехали из Нью-Йорка за последние восемь месяцев, оказывается, что с 1 марта по 31 октября 2020 года в администрацию было подано 295 103 запроса на смену адреса. Какие у вас есть мысли по этому поводу — и что можно было бы сделать, чтобы это исправить и вернуть прежний Нью-Йорк?

НИКОЛЬ МАЛЛИОТАКИС: Здесь мы просто возвращаемся к тому, что я сказала в самом начале, — люди видят, что преступность растёт. Ещё можно вспомнить идиотский закон о залогах (в городе недавно разрешили судьям отпускать обвиняемых в наименее тяжких преступлениях на свободу до суда, не требуя залога. — ИноТВ), который спровоцировал резкий рост убийств, случаев насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия, ограблений и угона машин. Люди больше не ощущают безопасность в собственных кварталах.

Снижается и качество жизни, что связано с масштабными карантинными мерами. Как вы и сами знаете, не работает Бродвей, нельзя пойти на «Мэдисон-сквер-гарден», несёт убытки ресторанный бизнес, в магазинах заколачивают окна, поскольку их хозяева боятся мародёров. В общем, люди в целом ситуацией обеспокоены.

Нам нужно достучаться до мэра города Билла де Блазио и губернатора штата Эндрю Куомо и объяснить им то, какими последствиями все эти карантинные меры оборачиваются для нашей экономики, чтобы гарантировать, что у нас будет сбалансированный подход к отмене ограничений. Разумеется, ключевое значение имеет безопасность людей, но нам нельзя разрушать собственный город и отпугивать жителей, поскольку в противном случае мы через год окажемся в крайне непростом положении.

Так что своей главной задачей я считаю дать альтернативную позиции мэра и губернатора точку зрения и найти с ними общий язык, чтобы гарантировать, что мы сохраним экономику живой и процветающей и удержим жителей у себя, — ведь средний класс сыт всем этим по горло, и его представители покидают город толпами.

Сегодня мы не успели это обсудить, но, как известно, для ресторанов и предприятий будет введён режим комендантского часа с десяти вечера — но, быть может, мы обсудим это в следующий раз. В любом случае, поздравляем вас с победой, и до новых встреч, Николь!

НИКОЛЬ МАЛЛИОТАКИС: Большое спасибо!



Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.