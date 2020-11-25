Euronews: синагогу в Бруклине оштрафовали за тайную свадьбу с участием тысяч гостей

На свадьбу внука религиозного деятеля в синагоге Бруклина тайно собрались несколько тысяч гостей, которые не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию. Мэрия оштрафовала синагогу на $15 тыс. за нарушение карантинных ограничений, с которыми хасиды не согласны и пытаются отменить карантин через суд. При этом число заражений в хасидских общинах Нью-Йорка в процентном отношении в пять раз превосходит общие показатели по штату, передаёт Euronews.
Около семи тысяч гостей присутствовали в бруклинской синагоге Йетев Лев на свадьбе внука религиозного деятеля хасидской общины. Её держали в секрете, так как ранее власти подобное мероприятие отменили.
Но на попавшей в руки СМИ видеозаписи видно, что собравшиеся поют и танцуют без масок и не соблюдая социальной дистанции. Мэрия Нью-Йорка назвала это «вопиющим нарушением закона», наложив на синагогу штраф в размере 15 тысяч долларов и пообещав привлечь всех виновных к ответственности.
Ортодоксальные евреи выступают против карантина и ранее подали в суд на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за введения ограничений в связи с распространением коронавируса, которые затронули и синагоги. В иске говорится, что губернатор нарушил конституционное право на свободное исповедание религии.
Между тем число заражений в хасидских общинах Нью-Йорка в процентном отношении в пять раз превосходит показатели по штату. США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19, оно превысило 12,5 миллиона человек.
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