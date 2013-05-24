Российские евреи вступились за Советскую Армию Скандал «Скойбеда–Гозман» вызвал большие страсти и беспокойство у евреев различных стран СНГ. Противники публикации считают недопустимым попытки приравнивания Советской Армии к CC. 24 мая 2013 ZMAN

Обидчик Юрия Антонова приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей Мотоциклист, в 2011 году в разгаре ссоры ударивший известного певца Юрия Антонова, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает ZMAN. Адвокат артиста намерен добиваться более серьезного наказания, а обвиняемый утверждает, что Антонов пытался сфальсифицировать результаты медэкспертизы. 23 мая 2013 ZMAN

Российские «Скифы» залягут на дно в ожидании стратегических целей Новейшие баллистические подводные ракеты «Скиф» готовятся к заводским испытаниям в Белом море. Такая ракета может караулить свою цель на морском дне без привлечения подводных лодок, а затем по команде выстреливает и поражает наземные и надводные объекты. 22 мая 2013 ZMAN

Скончался режиссер Алексей Балабанов В России скончался кинорежиссер Алексей Балабанов. Широкую известность ему принесли картины «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар». 19 мая 2013 ZMAN

Нетаньяху планирует убедить Путина отказаться от поставок Асаду С-300 Премьер-министр Израиля собирается отправиться с визитом в Россию. Сообщается, что Биньямин Нетаньяху проведет переговоры с Владимиром Путиным и попытается убедить его не поставлять Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300. 13 мая 2013 ZMAN

Россияне стали меньше покупать водку и пиво В России существенно снизились объемы продаж пива и водки, сообщает ZMAN. Одной из основных причин поставщики алкогольной продукции называют действующий с 1 января запрет на продажу спиртного в киосках и ларьках. 6 мая 2013 ZMAN

Оппозиционеры поссорились накануне «марша миллионов» 5 мая «Экспертный совет оппозиции» провел в Москве «весенний марш свободы», собравший около 500 человек. В свою очередь 6 мая должен состояться «марш миллионов», приуроченный к годовщине митинга на Болотной площади. Как сообщает ZMAN, организаторы этой акции обвинили представителей ЭСО в раскольнической политике. 5 мая 2013 ZMAN

«Иерусалимский алгоритм» помог найти бостонских террористов Израильские разработки, позволяющие концентрировать видеозаписи, помогли ФБР обнаружить бостонских террористов. Технология облегчает поиск нужного кадра и может даже рассчитать время нахождения подозреваемого на месте происшествия, сообщает ZMAN. 1 мая 2013 ZMAN

ZMAN: Граждане России становятся все счастливее и счастливее Россиян, которые считают себя счастливыми, за два года стало на десять процентов больше, передает телеканал ZMAN. При этом больше всего довольных своей жизнью граждан оказалось в Москве, среди молодежи и людей с высшим образованием – из них счастливы более 80% опрошенных. 29 апреля 2013 ZMAN

140 предполагаемых исламских экстремистов задержаны в Москве В Москве и Подмосковье прошли рейды по выявлению лиц, подозреваемых в причастности к деятельности исламских экстремистских организаций. В результате спецоперации были задержаны 140 человек, 30 из которых являются иностранными гражданами. 27 апреля 2013 ZMAN