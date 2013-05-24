ZMAN
Российские евреи вступились за Советскую Армию
Скандал «Скойбеда–Гозман» вызвал большие страсти и беспокойство у евреев различных стран СНГ. Противники публикации считают недопустимым попытки приравнивания Советской Армии к CC.
Обидчик Юрия Антонова приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей
Мотоциклист, в 2011 году в разгаре ссоры ударивший известного певца Юрия Антонова, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает ZMAN. Адвокат артиста намерен добиваться более серьезного наказания, а обвиняемый утверждает, что Антонов пытался сфальсифицировать результаты медэкспертизы.
Российские «Скифы» залягут на дно в ожидании стратегических целей
Новейшие баллистические подводные ракеты «Скиф» готовятся к заводским испытаниям в Белом море. Такая ракета может караулить свою цель на морском дне без привлечения подводных лодок, а затем по команде выстреливает и поражает наземные и надводные объекты.
Скончался режиссер Алексей Балабанов
В России скончался кинорежиссер Алексей Балабанов. Широкую известность ему принесли картины «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар».
Нетаньяху планирует убедить Путина отказаться от поставок Асаду С-300
Премьер-министр Израиля собирается отправиться с визитом в Россию. Сообщается, что Биньямин Нетаньяху проведет переговоры с Владимиром Путиным и попытается убедить его не поставлять Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.
Россияне стали меньше покупать водку и пиво
В России существенно снизились объемы продаж пива и водки, сообщает ZMAN. Одной из основных причин поставщики алкогольной продукции называют действующий с 1 января запрет на продажу спиртного в киосках и ларьках.
Оппозиционеры поссорились накануне «марша миллионов»
5 мая «Экспертный совет оппозиции» провел в Москве «весенний марш свободы», собравший около 500 человек. В свою очередь 6 мая должен состояться «марш миллионов», приуроченный к годовщине митинга на Болотной площади. Как сообщает ZMAN, организаторы этой акции обвинили представителей ЭСО в раскольнической политике.
«Иерусалимский алгоритм» помог найти бостонских террористов
Израильские разработки, позволяющие концентрировать видеозаписи, помогли ФБР обнаружить бостонских террористов. Технология облегчает поиск нужного кадра и может даже рассчитать время нахождения подозреваемого на месте происшествия, сообщает ZMAN.
ZMAN: Граждане России становятся все счастливее и счастливее
Россиян, которые считают себя счастливыми, за два года стало на десять процентов больше, передает телеканал ZMAN. При этом больше всего довольных своей жизнью граждан оказалось в Москве, среди молодежи и людей с высшим образованием – из них счастливы более 80% опрошенных.
140 предполагаемых исламских экстремистов задержаны в Москве
В Москве и Подмосковье прошли рейды по выявлению лиц, подозреваемых в причастности к деятельности исламских экстремистских организаций. В результате спецоперации были задержаны 140 человек, 30 из которых являются иностранными гражданами.
53% россиян против переименования Санкт-Петербурга в честь Ленина
Рейтинг Ленина среди россиян падает. По опросу социологов, более половины россиян высказались против возвращения Санкт-Петербургу названия Ленинград.