Euronews: Киев обвиняет Минск в скоплении хасидов на границе

Украина призывает белорусские власти «прекратить привлекать паломников ложными сообщениями» о возможности пересечь границу, которая была закрыта на карантин в связи с коронавирусом. По данным Киева, у закрытых КПП уже скопилось более двух тысяч хасидов, которые стремятся традиционно отметить еврейский Новый год в Умани, несмотря на ограничения. Госпогранслужба Украины ожидает прибытия ещё нескольких тысяч верующих, передаёт Euronews.

Киев обвинил власти Белоруссии в том, что они спровоцировали скопление паломников-хасидов на границе, и призвал не распространять «ложную информацию», которая может создать у иностранцев ощущение, что граница Украины всё же может быть для них открыта. Соответствующее заявление было размещено на сайте офиса президента Владимира Зеленского.



По официальным данным, в настоящее время на территории Белоруссии находятся более двух с половиной тысяч паломников-хасидов, в том числе около 1200 — в приграничных с Украиной районах. Они направлялись в украинский город Умань, чтобы отпраздновать там еврейский Новый год.



АЛЕКСАНДР ПАВЛИК, Госпогранслужба Украины: Они акцентируют внимание на том, что хотят попасть в места паломничества, чтобы отметить свой праздник. Что они здесь с семьями, у них маленькие дети и нет средств. Мы обсуждаем множество вопросов. Но всё же настаиваем на том, что выполняем законные постановления нашего правительства.



Запрет на въезд иностранцев на Украину был введён для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Однако многие хасиды попытались его обойти.



Тем временем вице-премьер Белоруссии на встрече с послом Израиля в республике сообщил, что власти в Минске «активно работают с Киевом и делают всё возможное, чтобы паломники могли попасть в святые места на Украине».



Дата выхода в эфир 16 сентября 2020 года.