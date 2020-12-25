WELT: из-за пандемии профессиональные Санта-Клаусы ушли в онлайн

Из-за пандемии коронавируса профессиональным актёрам, играющим Санта-Клаусов, сейчас приходится нелегко, сообщает Welt. Они вынуждены выкручиваться и придумывать новые способы дарить радость в Рождество. Одним из них стали видеоконференции. Это, конечно, не совсем то, но традиция сильнее вируса, и многие всё равно обращаются за услугами такого рода, отмечает немецкий телеканал.

ХУ-ПИНГ ЧЕН, профессиональный Санта-Клаус: (Поёт.) Веселое рождество повсюду.

Дзынь, дзынь, дзынь! К нам пришёл Санта-Клаус, и он нас точно не заразит. Ху-Пинг Чен — профессиональный поставщик подарков. Пандемия усложняет ему эту задачу. Но чтобы всё же её выполнять, он включает видеоконференцию.

ХУ-ПИНГ ЧЕН, профессиональный Санта-Клаус: Многие семьи меня знают. Многие рады мне. Это такая традиция. Отказываться от неё люди не хотят. Все хотят своего Санта-Клауса. И все мои семьи были рады посодействовать.

ДЕТИ: (Поют.) О, ёлка! О, ёлка!

На другом конце провода семейство Акша. В онлайн-формате это, конечно, не то, но традиция сильнее вируса. Годами они празднуют Рождество вместе с Ченом. И в этом году они не хотели пропускать праздник.

ВАЛАХ АКША, постоянный клиент Чена: Из-за коронавируса он не может прийти домой, а мы сегодня довольные, потому что всё-таки увидели Санта-Клауса.

Ему рад тот, кто в него верит. Трёхлетний Мухаммед радуется и тому, что хотя бы игрушки не виртуальные, а их можно пощупать и распаковать. Пандемия заставляет выкручиваться. Но всё-таки у семейства Акша есть одно желание. В следующий раз они хотели бы, чтобы к Санта-Клаусу можно было прикоснуться.

ХУ-ПИНГ ЧЕН: Всего хорошего. Не болейте.

ВАЛАХ АКША: Всего хорошего.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2020 года.