Штайнмайер: пандемия разрушила мечты, но свет в конце туннеля становится ярче

Пандемия коронавируса «поставила крест на планах и разрушила мечты», заявил в своём рождественском обращении к согражданам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Многие пострадали из-за событий в этом году, но в то же время коронавирус помог людям сплотиться. И «долгожданный свет в конце туннеля» становится ярче, в том числе благодаря начинающейся вакцинации, подчеркнул немецкий политик.

Пандемия коронавируса стала центральной темой в рождественском обращении президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, сообщает Das Erste. СOVID-19 «поставил крест на планах и разрушил мечты», сказал он, «напомнив нам о том, насколько мы, люди, уязвимы и насколько хрупко то, что мы называем «нормальной жизнью».

Особенно на Рождество людям нужны близость и общение, а им приходится соблюдать дистанцию. Немецкий политик также напомнил о тех, кто борется с вирусом в отделениях интенсивной терапии, с трудом справляется с последствиями инфекции, а также тех, кто проиграл в битве с болезнью: «Многие умерли печальной, одинокой смертью, и их всех нам не хватает».

Штайнмайер поблагодарил тех, «кто сражается с вирусом на передовых линиях фронта, работает на износ, рискует своим здоровьем»: врачей, медперсонал, воспитателей, учёных и даже водителей автобусов. Он также напомнил, что из-за перехода работы и образования на удалённый формат пострадали семьи. Меры по ограничению общественной жизни также ударили по деятелям искусства, владельцам ресторанов и отелей, работникам в сфере розничной торговли.

И всё же Штайнмайер считает, что помимо всех проблем у этого года есть и свои светлые стороны: «Как раз в эти дни мы видим, что вирус нас не разделяет. Напротив, он помогает нам сплотиться». Конечно, есть люди, которые отрицают угрозу, исходящую от коронавируса, и зачастую они выражают своё мнение громче остальных, признал он. Но всё же президент Германии убеждён, что здравомыслящих больше и что они будут действовать из сострадания и чувства ответственности перед окружающими: «Поэтому и это Рождество — праздник надежды».

Штайнмайер призвал всех сохранять разум и спокойствие. Впереди длинный и непростой путь, но есть причины надеяться на лучший исход. «Долгожданный свет в конце туннеля» становится ярче, в том числе благодаря начинающейся вакцинации, подчеркнул он.