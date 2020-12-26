Папа Римский: коронавирусные вакцины — это «свет надежды», но доступ к ним должны иметь все

В своём традиционном Рождественском послании Папа Римский Франциск назвал вакцины от коронавируса «светом надежды», однако оговорился что доступ к ним должны иметь все и, особенно, беднейшие слои населения, пишет The Times. Понтифик также предостерёг народы мира от «замкнутого национализма», отметив, что в ходе борьбы с пандемией весь род людской оказался в одной лодке.

В своём традиционном Рождественском послании Папа Римский Франциск уделил значительное внимание пандемии коронавируса, призвав мировых лидеров приложить все силы, чтобы доступ к вакцинам от COVID-19 получили в том числе и бедные слои населения, пишет The Times.

Создание вакцин, по выражению понтифика, стало «светом надежды». Тем не менее он оговорился, что «чтобы эти огни даровали свет и надежду миру, они должны быть доступны всем».

Франциск также предостерёг народы мира от «замкнутого национализма» и «радикального индивидуализма». «Я не могу ставить себя превыше других, ставя законы рынка и патентования изобретений превыше закона любви и здоровья человечества», — подчеркнул он.

«Я молю всех глав государств, компаний и международных организаций содействовать сотрудничеству, а не конкуренции, найти решение для всех — вакцины для всех — особенно для самых уязвимых и нуждающихся во всех регионах планеты, — призвал Папа. — Перед лицом вызова, который не знает границ, мы не можем воздвигать стены. Мы все в одной лодке».

Как правило Папа произносит свою речь Urbi et Orbi — «К граду и миру» — с балкона, выходящего на площадь Святого Петра, однако в этом году он решил сделать это по видео с тем, чтобы предотвратить скопление толпы.

Мероприятие началось в 19:30 — на два часа раньше, чем в предыдущие годы. Это было сделано затем, чтобы зрители могли вернуться домой до начала комендантского часа в Италии, который начинается в 10 вечера. Ранее Италия ввела жёсткие ограничения на Рождество и Новый год, в то время как численность умерших от коронавируса в стране превысила 70 тыс. человек.

«Да поможет нам Вифлеемское дитя быть щедрыми, благосклонными и полезными, особенно по отношению к тем, кто уязвим, болен, остался без работы или испытывает трудности из-за экономических последствий пандемии, а также к женщинам, пострадавшим от домашнего насилия в эти месяцы изоляции», — добавил он.

В рамках своей речи он также упомянул о детях, «которые всё ещё платят высокую цену войны» в Сирии, Ираке и Йемене. Кроме того, Франциск призвал к соблюдению перемирий в Нагорном Карабахе и на востоке Украины, не обойдя вниманием гуманитарные кризисы в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.