Daily Mail: «хотят предстать в лучшем свете» — Грета Тунберг раскритиковала политиков за селфи с ней

В эфире шведского радио известная экозащитница Грета Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров, которые набирают очки популярности за счёт селфи с ней, сообщает Daily Mail. По её словам, с помощью таких фотографий политики притворяются, что заботятся о природе, а на самом деле не делают ничего для борьбы с глобальным потеплением.

Экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров: по её словам, они делают селфи с ней, чтобы предстать в лучше свете, а на самом деле не борются с изменениями климата ради будущих поколений, пишет Daily Mail.

Как рассказывает издание, в рамках серии эфиров на шведском радио о своей кампании «Школьная забастовка за климат» Тунберг выразила своё недовольство поведением высокопоставленными лицами во время саммита в Нью-Йорке. По её словам, президенты, премьер-министры, короли и принцессы подходили к ней поговорить, потому что видели возможность выложить фотографию в Instagram с хэштегом #savetheplanet. «Казалось, будто они на минуту забыли постыдиться своего поколения, которое подвело будущие», — посетовала 17-летняя активистка. Она утверждает, что в сентябре на саммите, посвящённом изменению климата, в очередь за селфи с ней встала Ангела Меркель.

Позднее в комментарии для BBC Тунберг заявила, что ей не нравятся политики, которые хотят воспользоваться её славой и делают с ней совместные фотографии — а такое «происходит постоянно». «Справедливости ради, это была не только (Меркель), но и многие другие», — отметила шведская школьница. Она объяснила, что такое люди просто становятся рядом с ней и другими экоактивистами, а потом выкладывают кадры в соцсети: это помогает им «предстать в лучшем свете», как будто они заботятся об окружающей среде.

Издание напоминает, что в апреле 2019 года Тунберг запечатлели рядом с Папой Римским в Ватикане, а в январе этого года — с принцем Чарльзом после его речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, при этом активистка утверждает, что к последнему её комментарий не относится.

В своём интервью шведская защитница климата также выразила надежду на то, что перемены, на которые пришлось пойти правительству и населению во время пандемии, помогут изменить взгляд на действия, необходимые для остановки глобального потепления. По словам Тунберг, коронавирус показал, что во время кризиса нужно действовать «со всей возможной силой». «Это также ставит вопрос о том, насколько мы ценим человеческую жизнь, — передаёт рассуждения активистки Daily Mail. — Например, люди говорят, что они готовы пожертвовать экономикой. Они говорят, что сделают всё необходимое, потому что мы не можем назначить цену человеческой жизни». Если применить эту логику при решении проблем с климатом, считает Тунберг, это откроет множество возможностей и изменит ход дебатов.