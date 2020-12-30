TF1: Новый год в тени COVID-19 — Франция боится роста заболевших из-за подпольных празднований

Власти Франции опасаются резкого роста новых случаев заражения COVID-19 из-за подпольных новогодних вечеринок и дружеских посиделок в канун Нового года, передаёт TF1. Полиция готовится штрафовать тех, кто нарушает комендантский час, а министр здравоохранения призывает отказаться от празднований в этом году.

ОДРИ КРЕСПО-МАРА, ведущая TF1: Идёт ли речь о мутировавшем вирусе, появившемся в Соединённом Королевстве, или об изначальном вирусе, многие беспокоятся о последствиях праздников и, в частности, Нового года. Министр здравоохранения Оливье Веран даже призывает его не праздновать: снова под прицелом отдых молодёжи. (Рассказывают. — ИноТВ) Шарль де Во, Фабрис Майа, Надя Твузьен.

От секретной вечеринки, где собралась сотня человек без масок, до простого вечера в компании друзей, во время которого не обязательно соблюдаются меры предосторожности, — вот что вызывает опасения у правительства в ночь на 31 декабря. Есть ли у них основания для беспокойства? Как вы проведёте вечер накануне Нового года?

ПРОХОЖИЙ: Нас будет пятеро, будет небольшой приятный вечер, не больше.

ВТОРОЙ ПРОХОЖИЙ: Мы все сдадим тест ПЦР перед тем, как пойти. На всякий случай. Никогда не знаешь.

ПРОХОЖАЯ: Я останусь дома с пятью друзьями. Я думаю, все будут спать дома (смеётся).

Другие менее рассудительные, даже если они признаются в этом только намёками.

ТРЕТИЙ ПРОХОЖИЙ: Пять-шесть человек, как сказало правительство.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПРОХОЖИЙ: Будет немного больше, чем пять-шесть человек.

ТРЕТИЙ ПРОХОЖИЙ: Возможно.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПРОХОЖИЙ: Будет… 20-25! (Смеётся.) Я не думаю, что этот вечер Нового года снова отправит Францию на карантин.

Однако именно такой сценарий предусмотрен, если число подтверждённых случаев заражения резко подскочит в начале 2021 года. По словам этого инфекциониста, такая мера может оказаться необходимой.

ИМАД КАНСО, инфекционист в больнице Антуан-Беклер, Кламар: Мы кричим, повышаем голос, друг друга трогаем. То есть на самом деле это взрывная ситуации с точки зрения передачи вируса. Потому что все эти люди придут в другие дома, встретятся с другими людьми, и это (коронавирус. — ИноТВ) распространится достаточно быстро.

Вот почему в органах правопорядка всё подготовлено. Усиленный контроль за соблюдением комендантского часа будет проводиться с 20 часов. В случае нарушения штраф составит 135 евро.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2020 года.