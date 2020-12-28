Hill: декабрь уже стал для США самым смертоносным месяцем пандемии

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14:23 Экономист оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году Экономист Константин Селянин оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году.

14:22 Губернатора Ульяновской области госпитализировали с коронавирусом Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи настояли на его госпитализации из-за коронавируса.

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14:17 Фигуристка Трусова поблагодарила тренеров за их работу и терпение Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова выразила благодарность своим тренерам за подготовку к выступлениям на национальном первенстве.

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14:15 В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов 2020 года.

14:14 В рыболовецком колхозе имени Калинина прокомментировали ситуацию с судном «Онега» Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», прокомментировал ситуацию.

14:14 Экипаж затонувшего судна «Онега» ищут пять кораблей Экипаж затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» ищут пять кораблей. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин.

14:13 Жителя Кемерова оштрафовали за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк» Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко, опубликовавший фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк», признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК России (покушение на реабилитацию нацизма).

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14:00 Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф Французская актриса Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».

14:00 Путин и президент Финляндии обсудили сотрудничество двух стран Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё.

13:53 Матыцин о мотивировочной части решения CAS: никаких сногсшибательных сюрпризов там не будет Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что после публикации мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта не вскроются новые детали, которые повлияют на спортсменов.

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13:16 Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев Присяжные заседатели признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, виновным.

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12:59 Филологи рассказали о правилах праздничного этикета Филологи дали рекомендации, как и когда лучше всего поздравлять с Новым годом и Рождеством родственников, друзей и коллег.

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12:57 Мишустин выразил соболезнования в связи с крушением судна «Онега» Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции прокомментировал ситуацию с крушением судна «Онега» в Баренцевом море.

12:55 Экс-глава Серпуховского района Шестун сообщил ОНК о намерении обжаловать приговор Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун заявил ОНК, что «расстроен приговором» суда. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивших экс-чиновника в СИЗО «Матросская тишина».

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12:38 Глава ЦБ рассказала, кому нужен слабый рубль Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль.

12:37 Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом Актрису театра и кино народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали из-за заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонии. Об этом в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский.

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12:25 В МЧС рассказали о погодных условиях на месте крушения судна «Онега» В районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море наблюдаются волны высотой 4 м. Как сообщили в МЧС России, температура воздуха на месте ЧП — -20 °С.

12:23 Глава МИД Украины заявил об окончательном разрыве с «русским миром» Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу «Международная политика» заявил, что его страна окончательно разорвала отношения с «русским миром».

12:18 Кожевников о матче МЧМ с Чехией: столько брака в передачах и бросках я вижу в первый раз Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

12:15 В Подмосковье появилась интерактивная карта ёлочных базаров На сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья опубликовали интерактивную карту ёлочных базаров.