MSNBC: в США суточная смертность от COVID превысила число жертв терактов 11 сентября

Новая коронавирусная инфекция убила более 290 тысяч американцев. Только 9 декабря зафиксировано более трёх тысяч летальных исходов, передаёт MSNBC. Как отмечает телеканал, суточная смертность от COVID-19 сравнима с числом погибших в самых кровопролитных битвах в истории Америки и превышает число жертв терактов 11 сентября.

В настоящий момент наша страна переживает два исторических кризиса. Один из них — величайшая за сто лет чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Второй кризис угрожает нашей демократии: президент Трамп продолжает свою опасную и бредовую борьбу за отмену результатов свободных и честных выборов. Подробнее об этой чрезвычайной ситуации мы поговорим всего через несколько минут.



Но начнём выпуск с чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Сегодня консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит совещание, чтобы решить, рекомендовать ли экстренное разрешение вакцины Pfizer. Если эксперты дадут зелёный свет, FDA может уже завтра объявить об экстренном разрешении на её применение.



Будем надеяться, что помощь уже в пути, но для слишком многих людей вакцина, к сожалению, запоздала.



Коронавирус убил более 290 тысяч американцев, в том числе более трёх тысяч человек за вчерашний день. Три тысячи. Эта цифра побила прежний «рекорд» по числу смертей от коронавируса в сутки. И это значит, что вчерашний день попал в число событий с самой массовой гибелью людей в истории Америки.



Посмотрите на это так: Галвестонский ураган 1900 года унёс жизни 8 тысяч человек, сражение при Энтитеме во время Гражданской войны унесло жизни более 3,6 тысячи американцев, а битва при Геттисберге — более 3,1 тысячи. На четвёртом месте в этом списке — 9 декабря 2020 года, день, когда 3103 американца погибли от COVID-19.



И это, вероятно, означает, что семь из десяти событий с самой массовой гибелью людей в истории Америки окажутся связанными с COVID. Потому что вчера погибло больше американцев, чем в результате терактов 11 сентября. А больницы по всей стране сейчас переполнены. Так что, к сожалению, есть основания полагать, что в ближайшие дни и недели смертность будет выше, чем вчера.



На данный момент с коронавирусом госпитализировано более 106 тысяч американцев. Уже четыре дня подряд показатели госпитализаций бьют рекорды. В Остине, штат Техас, палаты интенсивной терапии заполнены на 87 процентов; в Батон-Руже, штат Луизиана, более чем на 91 процент; в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на 118 процентов.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2020 года.