CNBC: 120 тыс. новых случаев в день — в США начался самый тяжелый период пандемии

Местные власти США начали подготовку к самым трудным месяцам пандемии: количество новых случаев в день Covid-19 в день бьёт все рекорды, и многие больницы уже переполнены, передаёт CNBC. Как отмечается в сюжете канала, в некоторых штатах — в частности, в Огайо — уже начали усиливать ограничения и планируют закрыть бары, рестораны и спортзалы, если ситуация не улучшится.

США готовятся к самым тяжёлым месяцам пандемии — количество случаев Covid-19 по всей стране резко выросло.

ДОКТОР ЭДДИ СТЕНЬЕМ, врач-эпидемиолог: У нас просто не хватает медиков, чтобы справиться с ростом числа пациентов.

В США в настоящий момент ежедневно регистрируют в среднем 120 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор Огайо: Сегодня мы вновь вводим этот режим с дополнительными условиями. Первое: все предприятия розничной торговли должны будет разместить на всех входах для посетителей вывески с требованием надеть маску. Второе: соблюдать, чтобы и клиенты, и сотрудники носили маски, будут обязаны сами магазины.

Губернатор Огайо Девайн также планирует ввести дополнительные ограничения на общественные мероприятия.

МАЙК ДЕВАЙН: Если нынешняя тенденция сохранится, и число случаев продолжит расти, мы будем вынуждены — вынуждены! — закрыть рестораны, бары и фитнесс-центры. Решение на этот счёт мы примем в течение недели начиная с завтрашнего дня.

В Лос-Анджелесе у стадиона «Доджерс» собрались длинные очереди из сотен людей, желающих пройти тестирование на коронавирус. Отдельные больницы в стране практически или уже переполнены.

В городе Эль-Пасо, штат Техас, в связи с притоком пациентов с Covid-19 начали устанавливать мобильные палатки медпомощи. В город также пригнали авторефрижераторы, которые используют как временные морги.

Число случаев растёт всё быстрее — за минувшую неделю среднее число новых заражённых, регистрируемых за семь дней, подскочило примерно на 33%. Как предупреждают в Центрах контроля и профилактики заболеваний США, количество смертельных случаев в день также растёт.

ЭДДИ СТЕНЬЕМ: Наши медики — сильные и замечательные люди, но они устали. Они измотаны. И к тому же, им часто приходится ощущать бессилие и злость, ведь им доводится видеть, что часть их соседей не выполняют рекомендации экспертов по общественном здравоохранению. Ведь такое поведение приводит к росту заражаемости и, соответственно, к росту числа госпитализированных пациентов и ненужных смертей, и мы это знаем наверняка.

Часть студентов колледжей оказались на карантине в кампусах — такой режим, например, ввели в общежитии Университета Коннектикута.

АР ДЖЕЙ СТРИТЕР, студент Университета Коннектикута: Кое-кто всё время переживает, ведь мы же не знаем, кто на нашем этаже заражён, так что нам неизвестно, контактировали мы с ними или нет. Я, конечно, паниковал — не ждал, что всё начнётся уже спустя две недели после начала семестра. Наверное, не стоило мне принимать как данность то, что мы вернулись к учёбе.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2020 года.