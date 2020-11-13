CNBC: американские врачи и медсёстры «истощены физически и эмоционально»

Большой наплыв пациентов с коронавирусом создаёт непосильную нагрузку на медицинский персонал, сообщает CNBC. Как отмечают медики, главная проблема — это нехватка сотрудников, осуществляющих уход за больными. «Мы знаем, что, даже если бы передача вируса остановилась сегодня же, число госпитализаций у нас продолжало бы расти на протяжении недель», — подчёркивает врач из Юты.

Каждый раз, когда вы слышите, что больницы не справляются с нагрузкой, это значит, что

с нагрузкой не справляются врачи и медсёстры. Они истощены физически и эмоционально. Но наши слова не могут передать это должным образом. А их слова — могут.



МАРИЯ ПАИС, старшая медсестра больницы университета Нью-Мексико: Когда я наблюдаю за работой моих сотрудников, это поражает, но это и пугает. Это жутко, нам страшно.



РАЙАН ДЕЛАПАС, медбрат больницы университета Нью-Мексико: У многих из этих пациентов нет родных, так что вы сейчас им всё равно что семья.



ЭДДИ СТЕНЕХЬЕМ, инфекционист Intermountain Healthcare: Всё упирается в нехватку сотрудников, осуществляющих уход за больными. У нас нет этих сотрудников в том количестве, которое нужно, чтобы справиться с ростом числа пациентов. И мы знаем, что даже если бы передача вируса остановилась сегодня же, число госпитализаций у нас продолжало бы расти на протяжении недель.



ХАННА ГАСПЕР, медсестра больницы университета Нью-Мексико: Я думаю, что для меня как для медсестры самое трудное — это человеческие отношения. Дело не только в том, что у наших пациентов нет посетителей, но и в том, что мы пытаемся организовать групповой уход и ограничить то, что происходит в палатах, чтобы меньше происходило и у нас в душе...



МИТА ША, медицинский центр Университета Раша: Это ни к чему хорошему не ведёт… Сейчас я знаю больше, чем мы знали раньше… И я думаю, что уже по этой причине в этом раунде будет легче.



ХАНАА БАХРАК, медсестра больницы университета Нью-Мексико: Если бы все носили маски, и соблюдали гигиену рук, и пытались соблюдать социальную дистанцию, это бы серьёзно изменило ситуацию в нашей больнице, и это бы серьёзно изменило нашу жизнью. Нам бы не пришлось трансформировать нашу больницу и заботиться о таком количестве пациентов…



Это были наши герои на передовой — со словами мудрости и призывами к сотрудничеству.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.