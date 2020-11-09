CGTN: врачи оценили визит благодарности 74-летнего пациента из Ухани, преодолевшего 600 км на велосипеде

Пожилой пациент из Ухани преодолел на велосипеде более 600 км, чтобы лично поблагодарить врачей Нанкинской больницы Гулоу, которые приезжали к ним в город в разгар эпидемии и помогли ему вылечиться от коронавирусной инфекции. Путешествие на велосипеде заняло несколько дней. А когда он, наконец, приехал в Нанкин, то около больницы его радостно встречали не только доктора, но и многочисленные представители СМИ, передаёт CGTN.

74-летний энтузиаст велоспорта преодолел более 600 километров за пять дней, чтобы добраться из города Ухань в центральной части Китая в город Нанкин в провинции Цзянсу на востоке. Он хотел выразить благодарность врачам, которые спасли ему жизнь, вылечив от COVID-19.



Поклонник фитнеса Хуан Гэньбэнь был госпитализирован в начале этого года после того, как заразился коронавирусом. После выздоровления Хуан сказал, что твёрдо намерен воздать должное врачам, которые приезжали из Нанкина в Ухань, чтобы помочь в борьбе с эпидемией.



ХУАН ГЭНЬБЭНЬ, вылечившийся от COVID-19 пациент: Благодаря их тщательной заботе и лечению я был спасён от смерти. Я им благодарен. Когда они были в Ухани, их лица скрывали защитные щитки.



ДАЙ ЦЗИНХУН, замглавы отделения респираторной терапии и реанимации в Нанкинской больнице Гулоу: Утром во вторник на прошлой неделе мы только закончили обход в стационаре, как он внезапно прислал мне сообщение, в котором говорилось: «Я только что выехал из Ухани и еду в Нанкин, чтобы с вами увидеться». Я была просто в шоке и сказала: «О боже! Он действительно едет сюда».



Хуан прибыл в Нанкин утром в понедельник, чтобы поприветствовать толпу медиков и представителей СМИ. Врачи больницы ждали его приезда.



ХУАН ГЭНЬБЭНЬ: Я выразил мою благодарность по-своему. Моё желание сбылось, и я приеду к ним ещё, когда у меня появится такая возможность в будущем.



Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.