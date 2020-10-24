N-TV: массовые тесты, меры предосторожности, строгий карантин — причины успеха КНР в борьбе с пандемией

Пока в Европе бушует вторая волна пандемии, Китай постепенно возвращается к нормальной жизни, пишет N-TV. Сумел ли Пекин вправду победить пандемию? Как отмечает издание, нынешняя ситуация с вирусом в Китае объясняется долгим и строжайшим карантином в Ухани, массовыми тестами и сохраняющимися мерами предосторожности. При этом эксперты считают, что КНР всё равно не застрахована от второй волны и единственным надёжным выходом станет разработка эффективной вакцины.

На начальном этапе пандемии коронавируса весь мир с беспокойством смотрел на Китай, пишет N-TV: фотографии переполненных больниц и встревоженных людей в городе Ухань разлетелись по планете.

Однако теперь ситуация переменилась, отмечает издание. В то время как в Европе каждый день выявляется почти 200 тыс новых заражений, в Китае количество новых случаев крайне мало — и большинство из них завезено из-за границы. По крайней мере, об этом говорят официальные цифры. Так сумела ли КНР на самом деле победить пандемию?

Недавней проверкой стала золотая неделя в начале октября, пишет N-TV — восемь выходных, в ходе которых сотни миллионов китайцев путешествовали к достопримечательностям. Многие эксперты считали, что ограничение передвижений, введённое после вспышки инфекции в Ухани, помогало сдерживать пандемию. Однако после золотой недели новой вспышки не произошло. Лишь в городе Циндао зафиксировали 13 новых случаев. После этого китайские власти за четыре дня протестировали в Циндао 10 млн человек.

N-TV напоминает, что после того как китайские власти потеряли контроль над распространением вируса в начале года, в городе Ухань был введён карантин, который продлился 76 дней. Жители могли покидать свои дома только для походов в магазин или по крайней необходимости. Выехать из города можно было только при предъявлении необходимых документов.

В апреле карантин был снят, однако Китай остаётся настороже. Все приезжие должны проходить двухнедельный карантин. Международные перелёты остаются сильно ограниченными. Многие граждане по-прежнему носят маски, в большинстве общественных мест на входе проверяют температуру. Кроме того, в КНР работает специальное мобильное приложение, показывающее, может ли данный человек быть источником заражений.

Как пишет издание, жёсткие меры правительства помогли китайской экономике. В период с июля по сентябрь ВВП КНР вырос на 5% в сравнении с предыдущим годом.

Эксперты отмечают, что, учитывая лишь 90 тыс заражённых на 1,4 млрд населения, Китай вполне может опасаться новой волны эпидемии. Поэтому единственным реальным выходом из ситуации должна стать разработка эффективной вакцины. В этой сфере Китай также лидирует, пишет N-TV: согласно официальным данным, сотни тысяч портовых рабочих, врачей и прочих людей из групп риска уже были привиты экспериментальной вакциной. Официально одобренной вакцины у Китая пока нет, но власти уверены, что она появится до конца года.