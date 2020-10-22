Contra Magazin уличил Китай в замалчивании продовольственного кризиса

События последних месяцев и, в частности, запущенная Китаем кампания по экономии еды свидетельствуют о том, что страна переживает продовольственный кризис, пишет Contra Magazin. Запасы свинины уничтожает африканский свиной грипп, урожай — засухи, потопы, а также болезни. И хотя Пекин всё отрицает, реальность свидетельствует о том, что продуктов питания на всех не хватает.

За последние месяцы в Китае произошёл ряд поворотных событий, пишет Contra Magazin. По стране пронеслась эпидемия африканского свиного гриппа, из-за чего существенно сократилось снабжение свининой — одним из самых востребованных видов мяса. По имеющимся оценкам, болезнь уничтожила как минимум 40% запасов. И с импортом дела обстоят всё хуже, ведь эпидемия не обошла стороной и другие страны, рассказывает автор статьи Марко Майер.

Но это не всё, продолжает Contra Magazin. Есть проблемы и на полях. Урожай уничтожают засухи, потопы, а также болезни, поражающие растения. Расклад не самый лучший, констатирует автор. Так что неудивительно, что в Китае сейчас проходит кампания по экономии еды. Пекин призвал своих граждан не есть больше, чем нужно. И к этой инициативе власти принудила «суровая реальность», ведь свежих продуктов в стране на всех не хватает.

Пандемия и экстремальные погодные условия оборвали цепочки сельскохозяйственных поставок, из-за чего также выросли цены на продовольствие. Организация Объединённых Наций ещё в июне предупреждала, что мир находится на грани худшего за последние 50 лет продуктового кризиса, напоминает издание.

При этом стоит отметить, что Пекину свойственно не говорить о проблемах напрямую, чтобы избежать волнений и панической скупки товаров. Китайские власти утверждают, что никакого продовольственного кризиса в стране нет, и говорят, что запасы пшеницы достаточно большие, чтобы прокормить всё население в течение года. Реальность же выглядит иначе, подчёркивает Майер. Цены на свинину продолжают расти, а наводнения уничтожают большое количество овощных культур.