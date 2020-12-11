NBC: больницы парализованы, но пациенты всё прибывают — эхо Дня благодарения всё же докатилось до США

Предсказания специалистов сбылись: вслед за Днём благодарения, который в США принято праздновать в кругу семьи, по всей стране начала резко ухудшаться коронавирусная статистика, передаёт NBC News. По данным канала, в Америке на данный момент регистрируется более 200 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, а в минувший четверг в стране умерло больше людей, чем 11 сентября 2001 года.

Вызывавшая у экспертов опасения вспышка заболеваемости COVID-19 после Дня благодарения теперь стала реальностью — и она уже парализует такие штаты, как Калифорния: число госпитализаций там подскочило более чем на 80%.

Эта клиника, расположенная неподалёку от Лос-Анджелеса, переделала вестибюль в импровизированное коронавирусное отделение, а ещё одной больнице приходится пропускать пациентов через сортировочный центр, где решают, кому помощь нужнее.

В Калифорнии ежесуточно регистрируют столько новых случаев коронавирусной инфекции, что их число стало сравнимо с численностью населения небольшого города.