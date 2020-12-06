CNN: пандемия уже довела США до истощения, но смертоносная зима только начинается
В течение нескольких недель эксперты предупреждали американцев, что нынешняя зима станет одним из самых мрачных периодов в истории американского здравоохранения.
От Калифорнии до Канзаса, от Массачусетса до Флориды — всюду врачи, медсестры, директора похоронных бюро и организаторы продовольственных банков готовятся к опустошительному сезону. Все они уже на пределе и истощены после нескольких месяцев борьбы со смертельной пандемией COVID-19. При этом они опасаются, что худшее ещё впереди.
И хотя вакцины против коронавируса уже на подходе, Соединённым Штатам предстоит проделать долгий путь, прежде чем они смогут вернуться к нормальной жизни.
«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль станут тяжёлыми временами, — предупредил в среду доктор Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США. — Я действительно считаю, что они (эти месяцы. — ИноТВ) будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за стресса, который будет испытывать наша система здравоохранения».
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