Le Monde: в Норвегии нарушителям карантина грозит тюрьма

Нарушителям режима самоизоляции после возвращения из-за границы в Норвегии грозит тюремное заключение, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, недавно гражданку страны приговорили к 24 дням тюрьмы за несоблюдение карантина после нескольких поездок в Великобританию. Жёсткие карантинные меры помогают Норвегии оставаться одной из стран, лучше всех справляющихся с эпидемией коронавируса, отмечает газета.

В среду 2 декабря суд Осло приговорил к 24 дням тюремного заключения 20-летнюю девушку, секретаря медицинского центра, которая нарушила закон 21 раз, решив вернуться на работу, вместо того чтобы самоизолироваться после нескольких поездок за границу, сообщает Le Monde. Как отмечает газета, это серьёзное предупреждение перед новогодними праздниками для всех норвежцев, намеренных нарушить правила карантина.

Небольшая скандинавская страна с населением 5,4 млн человек относится к числу европейских государств, лучше всех справившихся с эпидемией коронавируса, где с начала пандемии было зарегистрировано всего 35 тыс. случаев заражения и 334 смерти. С весны для лиц, прибывающих из стран, находящихся в так называемой красной зоне по числу заражённых, был введён десятидневный режим изоляции, напоминает газета.

К таким странам относится и Великобритания, куда девушка трижды наведывалась, чтобы повидаться со своим парнем. Каждый раз она должна была оставаться дома в течение полутора недель, прежде чем вернуться на работу. Как подчёркивает издание, жительница Осло не только нарушала закон, но и работала в медицинском центре, где поддерживала близкий контакт по меньшей мере со 153 пациентами, у которых она брала анализы крови и которым делала ЭКГ, в период, когда должна была находиться в изоляции.

Как сообщает Le Monde, обвиняемая признала факты в суде, однако утверждала, что не знала о правилах. Это заявление, однако, было оспорено прокурором, который напомнил, что «ещё в марте она сама просила пациентов не приходить в кабинет врача, если они побывали за границей».

По сообщениям газеты, уже 28 апреля этого года 22-летний мужчина в Норвегии был приговорён к 18 дням тюремного заключения — на этот раз условно — за то, что четыре раза вышел из дома в период карантина после пребывания в Швеции. В середине ноября священник также был оштрафован на 20 тыс. крон (€1900) за встречу с несколькими членами своей общины на следующий день после возвращения из отпуска, проведённого за границей.

В начале ноября, когда страна столкнулась с ростом случаев заболевания, полицейские службы объявили об усилении контроля и санкций в отношении нарушителей правил, установленных правительством для ограничения распространения вируса. Так, для въезда в Норвегию иностранные туристы должны иметь при себе отрицательный результат анализа на коронавирус, полученный менее 72 часов назад. Однако этого недостаточно: после их помещают в «карантинную гостиницу» — даже если они приезжают в гости к друзьям или родственникам — где они обязаны провести десять дней по цене 500 крон за ночь для частного лица и 1500 крон для юридического.

Как сообщает издание, 3 июля турист, нарушивший правила, был выслан из страны. До этого ему пришлось заплатить штраф в размере 20 тыс. крон и получить уведомление о запрете въезда на территорию Норвегии в течение двух лет.