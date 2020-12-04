NBC: главный инфекционист США призвал американцев отказаться от путешествий на Рождество

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью NBC посоветовал американцам отменить свои планы поездок на Рождество из-за обострения кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. При этом Фаучи призвал соотечественников не отчаиваться и дождаться скорого появления вакцины, которая сможет их обезопасить.

В условиях обострения кризиса доктор Энтони Фаучи обращается с предупреждением и призывом.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, ведущая NBC: Стоит ли людям отказаться от своих планов путешествий на Рождество?

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: Насколько это возможно, не путешествуйте, не собирайтесь большой компанией. Эффект Дня Благодарения станет очевиден только через две недели — как раз к началу туристического сезона на Рождество и Хануку.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Так что же делать?

ЭНТОНИ ФАУЧИ: Не стоит отчаиваться. Ведь существуют меры, принятые государственными органами здравоохранения, которые могут помочь нам, и вот-вот появится вакцина.

По словам Фаучи, вакцинация детей старшего возраста может начаться уже в марте.

ЭНТОНИ ФАУЧИ: Для этого не нужно проводить длительных испытаний с участием десятков тысяч человек. На нескольких тысячах можно показать, что вакцина безопасна и вызывает иммунный ответ, сравнимый с иммунным ответом, защищающим взрослых.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Наступит ли время, когда вакцинировать станут дошкольников или даже младенцев?

ЭНТОНИ ФАУЧИ: Начинать нужно, скажем, с 12-летних, а потом двигаться в сторону группы меньшего возраста, а затем ещё меньшего.

Однако миллионы взрослых говорят, что не станут прививаться. Поэтому сегодня трое бывших президентов заявили, что введут себе вакцину перед камерами, чтобы продемонстрировать её безопасность.

ЭНТОНИ ФАУЧИ: Безопасность не была нарушена, чистота исследования не была нарушена, и я бы, ни секунды не сомневаясь, вакцинировался сам, когда придёт моя очередь, и вакцинировал свою семью.

Доктор Фаучи провёл сегодня часовую встречу в виртуальном формате с командой по здравоохранению переходной администрации под руководством Джеффа Зайнтса, который, как ожидается, станет главным специалистом по ковиду при Байдене. Отныне доктор Фаучи также станет частью команды Байдена, чтобы объяснить людям, что COVID-19 не фейк и не выдумка, это реальность.

Андреа Митчелл, NBC News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.