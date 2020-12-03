Das Erste: пандемия ещё не окончена — Курц призвал австрийцев не расслабляться и усилил контроль на границе

Превентивные меры позволили избежать взрывного роста заболевших, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Как сообщает Das Erste, при этом политик отметил, что отменять ограничения в стране будут постепенно и не везде. Так, на Рождество и Новый год рестораны будут закрыты, останется в силе и комендантский час. А на границе австрийцев, возвращающихся из зон риска, отправят на десятидневный карантин.

В Австрии начинается постепенная отмена жёстких ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом 2 декабря заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передаёт Das Erste.

По словам канцлера, ограничительные меры «определённо» продемонстрировали свою эффективность. Согласно прогнозам, по сравнению с началом ноября к 6 декабря число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей за семь дней сократится с 600 до 250. Однако канцлер предостерёг: «Пандемия ещё не окончена. Вирус, как и прежде, среди нас, и число заражений, как и прежде, находится на чрезвычайно высоком уровне».

Со следующей недели в школы возвращаются учащиеся младших и средних классов, разрешается торговля, вновь открываются предприятия сферы услуг и музеи. Вход туда, однако, будет ограничен: число посетителей будет напрямую зависеть от торговой площади. С 24 декабря разрешаются занятия некоторыми одиночными видами спорта, например, горными лыжами.

На Рождество и Новый год отели и заведения общепита остаются закрытыми, ограничение продлится до 7 января. Кроме того, с 8 часов вечера до 6 утра продолжает действовать комендантский час.

Со следующего понедельника вводится «последовательный пограничный режим» — возвращающимся из стран, отнесённых к «зоне риска», придётся отправиться на десятидневный карантин.

Канцлер Австрии объяснил это решение: «Если бы мы открыли всё одновременно, то я гарантирую: мы бы вновь сразу же наблюдали взрывной рост числа заболевших». В таком случае, отметил Курц, следующий локдаун, вероятно, пришлось бы вводить уже в январе.

По данным Министерства здравоохранения Австрии на 2 декабря, за последние сутки коронавирусом заразились 4 тыс. человек. Результаты 16% всех проводимых тестов являются положительными.

Как сообщает Das Erste, австрийские социал-демократы обвинили правительство Курца в неспособности справляться с кризисами. Сославшись на высокий уровень заболеваемости и «ужасное число смертей», вице-председатель фракции Социал-демократической партии в парламенте Йорг Ляйхтфрид заявил, что Австрия является «чемпионом мира» в самом негативном ключе. По его словам, правительство проводит «шоу-политику». «У нас в четыре раза больше смертельных исходов, чем у немцев», — утверждает политик.