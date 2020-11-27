Spiegel: австрийская деревня Fucking меняет название, спасаясь от туристов

Австрийская деревня Фукинг насчитывает всего около сотни жителей, но это не помешало ей стать популярной среди туристов, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Вывески и указатели с названием Fucking, совпадающим с английским обсценным словом, привлекали слишком многих путешественников, поэтому местная администрация приняла решение переименовать деревню.
Жители одной австрийской деревни устали от бесконечных шуток, связанных с её названием, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. На заседании местного совета населённого пункта, насчитывающего всего около сотни жителей, было принято решение переименовать деревню.
Всё дело в том, что название деревни — Фукинг (Fucking) — совпадает с английским обсценным словом, поэтому над ним потешаются, в первую очередь, пользователи различных интернет-платформ.
Как отмечается в статье, деревня находится в округе Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии, примерно в 10 км от баварской границы. Мэр Тарсдорфа, к которому относится Фукинг, уже подтвердила, что местная администрация приняла решение о переименовании деревни.
Из-за приметного названия Фукинг стал популярным среди туристов, а потоки гостей начали вызывать у жителей деревни раздражение, пишет немецкий журнал. Среди приезжих было особенно много англоговорящих туристов, которые хотели сфотографироваться рядом с вывеской с надписью Fucking. Некоторые из них при этом принимали непристойные позы, а соответствующие кадры впоследствии размещали на различных сайтах в интернете.
До сих пор в администрации Фукинга не набиралось явного большинства, выступающего за переименование населённого пункта. За изменение названия, однако, постоянно выступали в первую очередь жители деревни, проживающие неподалёку от привлекательных для туристов вывесок, подчёркивает Der Spiegel.
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