Контроль неустойчивый, и его легко потерять — WSJ об уроках новой вспышки коронавируса в Европе

После первого карантина эпидемия пошла на спад, и страны Евросоюза открыли внутренние границы — однако туристы привезли с собой новую мутацию вируса и спровоцировали вторую волну COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на научное исследование. Первые вспышки учёные обнаружили среди трудовых мигрантов в Испании, затем этот вариант коронавируса распространился в других городах благодаря молодёжи, а путешественники разнесли его по остальным европейским странам.

Казалось, летом Европа держала ситуацию с COVID-19 под контролем, поэтому власти разрешили населению свободнее путешествовать — однако туристы вернулись домой с вирусом и спровоцировали новые вспышки заболевания, пишет The Wall Street Journal.

В США с приближением Дня благодарения наступает пора самых активных перемещений между штатами, при этом новое исследование распространения второй волны коронавируса в Европе служит наглядным уроком для всех стран. Многие европейские регионы добились таких успехов, что приводились в качестве примеров, но эти успехи оказались недолговечны. Согласно работе учёных из Швейцарии и Испании, которые изучали генетическую мутацию вируса 20A.EU1, начало второй волны можно отнести к вспышкам заболевания среди сельхозработников, которые живут в стеснённых условиях в испанских регионах Каталония и Арагон. Затем вирус распространился на ближайшие города и всю страну, а туристы привезли его к себе домой.

Как отмечается в научном исследовании, впервые новую мутацию обнаружили в июне и июле — спустя всего несколько недель после снятия первого раунда карантинов. К концу октября этот вариант часто встречался в образцах генома вируса, взятых из разных европейских стран для анализа. В Испании он составил 80% изученных образцов, в Великобритании — 90%, в Ирландии — 60%, 30-40% в Швейцарии и Нидерландах, а также значительный процент во Франции, Италии и других государствах.

Такие результаты наряду с другими цепочками заражения из-за летнего туризма приводят к заключению, что скорость, с которой возвращается эпидемия, во многом подпитывается путешествиями без соблюдения должных мер предосторожности. До того, как европейские страны ввели протоколы безопасности для борьбы с заражениями, надлежащий объём тестирования или соблюдаемые правила карантина, миллионы людей совершили перелёты по всем направлениями, чтобы отдохнуть после стресса домашней изоляции.

В статье рассказывается, что международные путешествия общепризнанно являются фактором риска распространения вируса: именно таким способом вспышка заболевания в китайской Ухани стала пандемией. Весной большинство стран мира временно приостановили пересечения границы, за исключением путешествий по уважительным причинам. Некоторые азиатские страны (Южная Корея, Япония, Сингапур) лучше справились со сдерживанием пандемии, чем на Западе: они придерживались жёстких ограничений на международном уровне, требуя от гостей сдать тест на короновирус по прибытии и часто оставляя их на обязательный карантин. Новая Зеландия и Австралия защитились от инфекции главным образом благодаря закрытым границам. В Норвегии и Финляндии, где зафиксировано минимальное в Европе число жертв COVID-19 на душу населения, выбрали похожий подход: там требовали отрицательные результаты теста и поселяли в специальных гостиницах на прохождение карантина. В ЕС ввели запрет на путешествия без уважительной причины из любой точки мира.

Когда летом Европа снова запустила свою экономику, большинство стран решили открыть внутренние границы: количество заражений снизилось благодаря карантинам, а туристический сектор нёс убытки. Быстрота, с которой это произошло, отражает практически сакральную веру Евросоюза в то, что границы между странами—членами являются пережитками прошлого и их экстренное восстановление должно скорее закончиться. Правительство Испании выразило своё желание помочь туризму, который находится в коматозном состоянии: госсекретарь МИД Мануэль Муньис выразил уверенность, что такое решение приняли исходя из «чётких свидетельств, что эпидемиологическая кривая вышла на плато, и границы открывать неопасно».

Вместо поголовного тестирования в аэропортах или обязательного карантина европейские власти положились на местные системы здравоохранения для сдерживания вспышек заболевания, однако местные системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции носителей часто ещё только создавались. Массовый туризм в границах Европы этим летом вызывал опасения в том, что вспышка коронавируса в одном месте могла быстро перекинуться на другое. Отдыхающие в Хорватии и на островах Италии и Греции занесли первые инфекции в места, где до этого их почти никогда не было. Вирус распространялся благодаря барам и вечеринкам, а потом полетел в другие города по всей Европе с теми, кто возвращался домой.

Однако, подчёркивает издание, летние путешествия не были единственной причиной второй волны коронавируса в Старом Свете: системы тестирования, отслеживания и изоляции в этих странах часто были менее эффективными, чем в Восточной Азии, а население из-за усталости переставало соблюдать социальную дистанцию.

Волна из Испании продемонстрировала ещё одно слабое звено в защитном механизме Европы: зависимость от трудовых мигрантов, которые часто получали низкую зарплату и жили в плохих условиях. Учёные выяснили, что первая крупная вспышка мутации 20A.EU1 произошла в июне в сельской местности Арагона и Каталонии, куда каждое лето стекается около 40 тыс. рабочих (преимущественно из Африки или Восточной Европы) для сбора косточковых плодов. Научный сотрудник государственного Высшего совета по научным исследованиям Испании Иньяки Комас полагает, что этот вариант вируса, вероятнее всего, циркулировал с низкой частотностью по стране и не был зафиксирован до первой сильной вспышки заболевания. «Неспособность защитить это уязвимое население не только навредило им, но также сделало всех остальных более уязвимыми», — считает специалист.

Согласно Министреству здравоохранения Испании, с конца июня среди рабочих фруктовых и овощных компаний было обнаружено 195 вспышек коронавируса, каждая из которых в среднем поражала 39 человек — самое большое число среди всех категорий. Вирус быстро распространился на местном уровне, а молодые испанцы способствовали новой фазе заражения: они возобновили свой образ жизни до карантина, а из-за ограничений в работе баров собирались на улицах или по домам. К середине августа число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей в Испании выросло до 115, что сильно превышало показатели в других странах: Франция — 15, Великобритания — 29, Германия — 15 и Италия — 8.

По данным национальной статистической службы, с июня по август в Испании побывало 5,1 млн иностранных туристов, в том числе 643 тыс. — из Соединённого Королевства. В Великобритании позволяли совершать неограниченное число переездов в Испанию и из неё до 25 июля, когда рост заражений подтолкнул британских властей к введению двухнедельного карантина для людей, которые возвращаются из этой страны. Несмотря на это, новый вариант вируса распространялся в городах северо-западной Англии, на юге Уэльса и в Лондоне.

К концу августа в Англии увеличилось число кластеров заболевания: люди, включая возвращающихся туристов, наслаждались летними посиделками в пабах и ресторанах, которые только условно следовали мерам социального дистанцирования. Бывший фабричный город Болтон на северо-западе страны стал одним из первых, кто серьёзно пострадал. К началу сентября там насчитывалось 120 подтверждённых случаев на 100 тыс. населения, что являлось самым высоким показателем в стране. Местные органы здравоохранения выяснили, что вспышка началась из-за группы мужчин, которые побывали в августе на испанской Ибице. По возвращении они не стали сидеть на карантине, а продолжили веселиться и совершать туры по барам.

Резкий рост спроса на тестирование привёл к тому, что Великобритания израсходовала все свои запасы. Вскоре больницы снова стали наполняться пациентами с коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.