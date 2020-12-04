Euronews: в США выявили абсолютный рекорд заражений коронавирусом
За истекшие сутки в США коронавирус был выявлен более чем у 210 тысяч человек, это абсолютный рекорд заражений с момента начала эпидемии. Америка первенствует и в том, что касается летальных исходов от COVID-19, общее их количество составило свыше 280 тысяч.
Попытки обуздать распространение инфекции, которые предпринимались властями, не принесли существенных результатов, поэтому сейчас главные надежды возлагаются на вакцинацию населения.
МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Мы объявляем о начале операции Warp Speed. Её цель — своевременная доставка вакцины, хранящейся в требуемых условий, до медиков и пациентов. Мы работаем вместе с FedEx и другими компаниями, которые специализируются на логистике. Отгрузка медикамента должна начаться в течение суток с момента его одобрения.
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