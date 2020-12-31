CNN: коронавирус обнажил проблему голода даже в обеспеченной Европе

Ещё до пандемии в Европе, где страны славятся своими развитыми системами социального обеспечения, было немало людей, стоящих на пороге бедности, сообщает CNN. Коронавирус обострил проблему, и теперь в уязвимом положении оказалось ещё больше европейцев, которым всё чаще приходится обращаться за помощью в продовольственные банки.

Британке по имени Патриша жилось непросто и до пандемии, пишет в своей статье CNN. У неё были психические проблемы из-за абьюзивных отношений — после расставания с партнёром ей пришлось с детьми переехать в другую квартиру в восточной части Лондона. В течение нескольких лет женщина работала баристой, но когда в Великобританию пришёл коронавирус и в стране ввели режим самоизоляции, Патришу отправили в неоплачиваемый отпуск. Когда с деньгами стало совсем туго, чтобы прокормить своих детей, британка стала ходить в продовольственный банк.

«Такое чувство, что ты переживаешь это всё одна со своими детьми. Им трудно объяснить, с чем тебе приходится справляться, когда они просто хотят есть — они не понимают, как может быть, что на еду не хватает денег», — рассказала Патриша каналу.

Как и многие другие жители Тауэр-Хамлетс, одного из наименее обеспеченных боро Лондона, Патриша обратилась за помощью в благотворительный фонд First Love Foundation. По словам представителей организации, которая обеспечивает нуждающихся не только продуктами питания, но и жильём и юридической помощью, в начале пандемии они зафиксировали рост числа обращений на 925%. Как отмечает одна из основателей фонда Дениз Бентли, коронавирус только усугубил проблему нехватки продовольствия, которая и без того достаточно остро стояла в Великобритании.

CNN подчёркивает: пандемия расширила пропасть между малообеспеченными и богатыми слоями населения. В июле генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что коронавирус «обнажил» проблему неравенства, существовавшую за десятилетия до этого. Глава организации также отметил, что целые регионы, которые демонстрировали прогресс в искоренении бедности, оказались отброшены назад.

И даже в Европе, где находятся страны с наиболее развитыми системами социального обеспечения в мире, обеспокоенность из-за голода и бедности существовала задолго до пандемии, обращает внимание ресурс. Согласно докладу Евростата, на 2019 год в ЕС на грани бедности и социального отчуждения находились 92,4 млн человек — 21,1% всего населения.

Когда пришла пандемия, дело стало ещё хуже. Всё больше жителей ЕС стали сталкиваться с проблемой нехватки продовольствия и обращаться в пищевые банки за помощью, которым в свою очередь стало всё труднее справляться с растущим спросом. Впервые за свою 70-летнюю историю ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) объявил, что будет предоставлять еду голодающим детям Великобритании, поскольку их число неуклонно росло.

Европейская федерация продовольственных банков ( (FEBA) сообщила о росте спроса на услуги её организаций на 30% по всему региону — от 6% до 90% по некоторым отдельным странам. Президент FEBA Жак Ванденшрик говорит: несмотря на то что страны ЕС обычно считаются «золотым стандартом» систем социального обеспечения, в некоторых из них продовольственным банкам приходится закрывать пробелы, оставленные властями. Особенно это касается государств, где ранее действовали авторитарные режимы.

«Мы делаем работу, которой в коммунической или социалистической стране не существовало, потому что там не было нужды в продовольственных банках — всё предоставляло государство. Продовольственные банки и хотели бы исчезнуть, хотели бы, чтобы никто не нуждался в их помощи, чтобы проблема нехватки продуктов питания исчезла. Но чтобы этого достигнуть, нам следует основательно пересмотреть всю систему — систему производства еды, наши пищевые привычки, то, как распространяется еда», — комментирует Ванденшрик.

Самое пугающее, продолжает CNN, что многие жители Европы находятся всего в паре невыплаченных зарплат от потенциальной необходимости обратиться за помощью в продовольственный банк. «Такое может случиться с каждым», — утверждает президент французского продовольственного банка Restos du Cœur Патрис Блан. Она добавляет, что, несмотря на рост числа обращений, из-за неодобрительного отношения в обществе многие по прежнему стесняются пользоваться услугами подобных организаций. «Стыдить нужно не этих людей — стыдить нужно общество», — настаивает Блан.

Как объясняет активистка, продовольственные банки дают нуждающимся не только еду, но и социальные контакты, которые многие утрачивают, сталкиваясь с бедностью. «Бедность — это не только проблема с доходами, это также касается одиночества и борьбы с ним», — считает Блан.

Схожей точки зрений придерживается и глава немецкого продовольственного банка Tafel Deutschland Йохен Брюль. «Многие люди, которые находятся на пороге бедности или уже с ней столкнулись, в то же время имеют дело с проблемами одиночества и психологического стресса. Мы уже много лет говорим политикам и обществу, что искоренение бедности не задача Tafel — наша задача, по крайней мере как мы считаем, заключается в поддержке людей», — цитирует CNN. По словам Брюля, многим помогли бы более эффективные меры социального обеспечения и более активные действия властей. Политикам и обществу следует больше внимания уделять проблеме — коронавирус её обозначил предельно отчётливо.