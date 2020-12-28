Guardian: учёные установили — причиной массовой гибели птиц в США стал голод

20:12 Психолог рассказала, как организовать отдых школьников Кандидат психологических наук, педагог-психолог Областной гимназии им. Е.М. Примакова Виктория Савенко рассказала, как организовать отдых школьников.

20:12 Уткин раскритиковал Тутберидзе за отсутствие женственности в фигурном катании Популярный блогер и журналист Василий Уткин не считает, что женское фигурное катание стало лучше благодаря работе тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают первые места на всевозможных турнирах.

20:11 В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах с 28 по 30 декабря.

20:04 Российские миротворцы в Карабахе проверяют сообщения о стрельбе Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе 27 декабря в Гадрутском районе. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

19:56 Нурмагомедов считает, что потасовка Исмаилова и Минеева была раскруткой их будущего боя Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что потасовка российских бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева была спланированной.

19:48 Нурмагомедов признался, что не обсуждал с мамой завершение карьеры Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отреагировала его мама на то, что он завершил профессиональную карьеру спортсмена.

19:48 В Госдуму внесли проект об изменении налогового соглашения с Мальтой Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении налогового соглашения с Мальтой. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

19:44 Нурмагомедов считает, что UFC не может ему предложить интересного соперника Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в данном дивизионе не осталось бойцов, способных его заинтересовать.

19:38 Нурмагомедов: победитель пары Макгрегор — Порье заберёт мой пояс Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что следующий обладатель пояса в данном дивизионе определится в противостоянии ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

19:36 Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

19:32 Нурмагомедов: в UFC очень хотят, чтобы я дальше дрался Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что организация пытается уговорить его возобновить карьеру.

19:28 АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», который должен был состояться в Ливерпуле 28 декабря, отменён по причине вспышки коронавируса в составе гостей.

19:24 В Британии за сутки впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 В Великобритании за сутки выявили 41 385 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных правительством королевства данных.

19:13 Круговой назвал академию «Зенита» лучшей в России Защитник «Зенита» Даниил Круговой заявил, что считает академию питерского футбольного клуба лучшей в стране.

19:11 СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения на полицейских в Грозном. Об этом заявили в пресс-службе СК России по Чечне.

19:10 В Татарстане вручили награды медикам за борьбу с коронавирусом Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил награды медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, отличившимся в борьбе с пандемией.

19:08 В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 В Кировской области зарегистрировали 243 случая инфицирования COVID-19 за сутки, заявили в региональном Минздраве.

19:08 В Сочи рассказали о планах открыть ещё одно отделение диспансера для пациентов с COVID-19 В сочинском кожно-венерологическом диспансере в конце декабря планируют открыть отделение для пациентов с COVID-19.

18:59 СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Челси» Алонсо Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может в зимнее трансферное окно перейти в мадридский «Атлетико».

18:58 В Ленинградской области введут комендантский час для подростков Власти Ленинградской области приняли решение о введении комендантского часа для несовершеннолетних с 30 декабря по 10 января.

18:46 Занин считает, что проблема российского биатлона заключается в нехватке тренеров Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин назвал три главные проблемы российского биатлона в настоящее время.

18:44 Гинцбург дал прогноз о сроке снятия связанных с COVID-19 ограничений Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, возможно будет снять в ноябре 2021 года при условии вакцинации 70% населения.

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18:33 Шлеменко: толчок Нурмагомедову дал Макгрегор Российский боец Александр Шлеменко проанализировал карьеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который, по его мнению, стал популярен благодаря шумихе вокруг его боя с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором.

18:28 Гинцбург рассказал о комбинированном препарате «Спутника V» и AstraZeneca Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что комбинированный препарат «Спутника V» с AstraZeneca пока не планируется применять в России.

18:27 Мишустин назначил нового главу Росстандарта Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

18:18 Федун попал в пятёрку отечественных миллиардеров, понёсших наибольшие убытки в 2020 году Владелец московского «Спартака» Леонид Федун попал в топ-10 самых обедневших за год российских миллиардеров.

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18:09 В Иркутске произошёл пожар в здании на площади 2000 квадратных метров В Иркутске в административном здании произошло возгорание, площадь которого составила 2 тыс. квадратных метров.

18:05 Брат Магомедшарипова заявил, что UFC не хочет давать российскому бойцу поединок за титул Хасан Магомедшарипов, брат полулегковеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, рассказал о самочувствии российского спортсмена, который по различным причинам не выступал больше года.

17:57 Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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17:38 Цорн рассказал, как попал на работу в «Спартак» Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как получил должность в московском клубе.

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17:30 Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями Российский президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре поздравили друг друга с предстоящим Новым годом, сообщили в Кремле.

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17:10 МИД назвал темы предстоящих переговоров Лаврова с Чавушоглу Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи 29 декабря в Сочи обсудят налаживание деятельности российско-турецкого центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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16:54 Кадыров заявил о ликвидации в Грозном двух террористов В результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, нападавшие были уничтожены. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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16:49 Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов Минюст России впервые включил физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарёва, в реестр СМИ-иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

16:48 В Армению при посредничестве России вернулись четверо пленных В Армению при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста вернулись четверо пленных, сообщил армянский вице-премьер Тигран Авинян.