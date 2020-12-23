DT: необычный пациент — спасателю в Таиланде пришлось делать массаж сердца слонёнку, сбитому мотоциклистом

Тайскому спасателю Мана Шривате впервые за 26 лет пришлось реанимировать слонёнка, сбитого мотоциклистом на дороге, сообщает Daily Telegraph. на видео, моментально ставшим вирусным в соцсетях видно, как Мана делает животному искусственный массаж сердца. По признанию спасателя, за всю его карьеру, это была первая жертва аварии, которую удалось оживить таким способом.

За 26 лет работы спасателем таиландец Мана Шривате совершил десятки попыток реанимировать жертву, но никогда раньше не делал этого со слоном, пишет Daily Telegraph.

Как сообщает газета, Мана использовал свои навыки в нерабочее время, во время поездки на машине поздно вечером в воскресенье. Он успешно оживил слоненка, сбитого мотоциклом во время перехода проезжей части вместе с группой диких толстокожих животных в восточной провинции Чантабури.



На видео, которое стало вирусным в социальных сетях Таиланда, видно, как Мана двумя руками делает массаж сердца маленькому слонёнку, лежащему на боку, в то время как его коллеги в нескольких метрах от него лечат оглушенного и раненого мотоциклиста.





Как передаёт издание, и водитель мотоцикла, и слонёнок пошли на поправку и ни у одного из них не было серьёзных травм.



«Спасать жизни — мой инстинкт, но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны звали ребенка», — расказал Мана журналистам. Он также признался, что предположил, где находится сердце слона, основываясь на человеческой анатомии и видеоролике из интернета.



Слонёнок примерно через 10 минут смог подняться и был доставлен в другое место для лечения, а затем возвращен на место происшествия в надежде на возможность воссоединения с матерью. По словам спасателя, слоны действительно вернулись, когда мать услышала крик своего ребёнка.



Хотя Мана имел дело с десятками дорожно-транспортных происшествий с участием людей, он признался, что слон был единственной жертвой, которую ему удалось оживить с помощью искусственного массажа сердца.