Kronen Zeitung: в Дании решили сжечь «зомби-норок», восставших из-под земли

После того как в Дании из-за риска заражения новой мутацией коронавируса были убиты и похоронены миллионы норок, зверьки начали «восставать» из-под земли, сообщает Kronen Zeitung. Дело в том, что большие объёмы фосфора и азота, выделяемые при разложении, выдавливают трупы на поверхность. В связи с этим власти страны решили выкопать их и сжечь, рассказывает австрийское издание.
Дания хочет наконец-то подвести черту под историей с «зомби-норками», восставшими из-под земли, пишет Kronen Zeitung. Власти скандинавской страны разработали план, в рамках которого они собираются выкопать трупы убитых из-за новой мутации коронавируса животных и сжечь их. К тому же правительство собирается принять закон, запрещающий разведение норок до 31 декабря 2021 года.
После того как в ноябре выяснилось, что зверьки заражены доселе неизвестным штаммом вируса, который может перенестись на человека, 15 млн из них были убиты. Больше 4 млн похоронили на военной территории, что вызывало опасения из-за риска заражения питьевой воды и подземных вод.
Дело в том, что миллионы этих норок при разложении выделяют фосфор и азот, поясняет издание. Причём в таком объёме, что в конце ноября многие тела из-за раздутия выдавило на поверхность, и «зомби-норки» буквально восстали из-под земли. Власти страны решили выкопать и сжечь трупы через шесть месяцев, когда они уже не будут представлять риск заражения. В результате с телами зверьков не нужно будет обращаться как с опасным биологическим материалом, поясняет издание.
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