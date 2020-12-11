France 24: «королевство зверей» — нашествие диких животных превращается в проблему для жителей Японии

Всё больше жителей Японии ежегодно получают увечья или даже умирают после встреч с дикими животными, по большей части с медведями, сообщает France 24. По словам экспертов, виной всему опустение сельских районов, запрет на охоту и недостаток еды для зверей в природной среде обитания. В результате Япония превращается в королевство зверей, количество которых неуклонно растёт, отмечается в репортаже.

Может, волки и исчезли из Японии около века назад, но этот высокотехнологичный лохматый зверь воет сегодня днём и ночью, чтобы отпугнуть опасных диких животных. Город Тахикава в Хоккайдо — один из тех, где стали использовать волков-роботов из-за угрожающего количества встреч людей с медведями.

ХИРОКИ КОНДО, представитель мэрии города Тахикава: Нам позвонила жительница города, увидевшая медведя за окном своего дома. Мы никогда не видели, чтобы медведи подходили близко к людям, но сейчас высок риск получения человеком увечья.

По данным министерства окружающей среды, в этом году были получены сообщения о почти четырнадцати тысячах контактах людей с медведями. Около ста сорока человек получили увечья, некоторые — смертельные. Недостаток желудей, вероятно, заставил медведей приблизиться к городам в поисках еды. Однако эксперты указывают на более масштабную проблему переселения жителей в города этом стареющем обществе. По мере опустения сельской местности, границы исчезают, позволяя среде обитания диких животных разрастаться до опасных пределов.

КАЗУХИКО МАИТА, сотрудник Института изучения азиатского чёрного медведя: Обезьяны, медведи, дикие кабаны и олени бродят повсюду. С другой стороны, охотники стареют и исчезают, а сельское население сокращается. Япония превращается в приют для диких животных или королевство зверей.

Более молодые медведи, выросшие вблизи городских районов, меньше боятся людей или машин. В октябре из этого торгового центра в городе Кага эвакуировали всех сотрудников после того, как крупный зверь вошёл в здание и находился там в течение тринадцати часов, прежде чем был застрелен. При этом, в рамках правительственных квот на убой животных, количество медведей, убитых в прошлом году, достигло рекордного показателя в шесть тысяч. Эксперты призывают к более основательному подходу.

ШИНСУКЕ КОИКЕ, сотрудник Токийского университета сельского хозяйства и технологий: Эту проблему не решить исключительно регуляцией числа диких животных. Она должна рассматриваться в более широком контексте — как часть национального плана в области сельского хозяйства и землепользования.

Азиатские чёрные медведи входят в список вымирающих видов в некоторых регионах. Полагают, что в Японии их популяция растёт, хотя точное количество остаётся неизвестным.

Дата выхода в эфир: 7 декабря 2020 года.