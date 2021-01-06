Le Monde: с помощью рекордной вакцинации Нетаньяху надеется улучшить свои шансы на выборах

Израиль обогнал все страны мира по темпам вакцинации населения от коронавируса: за две недели уже 10% населения получили первую дозу, сообщает Le Monde. Такие рекордные цифры особенно выгодны премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, который стремится компенсировать раскритикованную стратегию по борьбе с эпидемией до выборов в парламент.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Израиле прошло две недели: по всей стране организовали около 300 центров, и уже 10% населения (более 1 млн человек) получили первую прививку, пишет Le Monde. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в пятницу с удовлетворением отметил, что Израиль «побил все рекорды» и обогнал все другие государства мира по темпам вакцинации.

«Сначала я с недоверием отнёсся к вакцине, — признался 58-летний Сима Бен Шаббат, сделавший прививку в одной из клиник Восточного Иерусалима. — Но я доволен, что всё-таки здесь и, честно, вся процедура заняла у меня… Сколько? От силы пять минут!» В маленьком зале соорудили четыре временных пункта для вакцинации, которые едва отделяются белыми шторками. Доктор Дима Битар руководит бесконечным потоком пациентов. В теории приоритетное право на получение вакцины имеют люди старше 60 лет с медицинской страховкой и сотрудники служб здравоохранения, однако существуют исключения: многие приходят без записи, некоторые пытаются договориться о прививке. Как рассказала изданию врач с тенью усталости на лице, за день здесь делают около 500 уколов, а иногда доходят до 900.

В больнице соблюдают строгий протокол: после того, как вакцину Pfizer-BioNTech вытащили из низкотемпературной камеры, её можно хранить пять дней. В назначенный день дозу достают из холодильника, через два часа добавляют воду и могут использовать в течение шести часов, объяснила французской газете одна из медсестёр. «Мы никогда ничего не выбрасывали», — заверила она издание: так, на прошлой неделе клинике пришлось на бегу прививать даже тех, кто не записывался, пока не испортились дозы, вынутые из камеры пять дней назад.

Израиль очень рано озаботился покупкой вакцины и не поскупился на средства. В середине июня прошлого года Биньямин Нетаньяху объявил о договоре с компанией Moderna на на поставки потенциальной вакцины, а 13 ноября, хвастаясь своими личными связями с главой Pfizer Альбертом Бурла, премьер-министр заказал 8 млн доз — достаточно, чтобы привить почти половину населения страны. Таким образом, официально государство обеспечило себе 10 млн доз: точные данные и цена остаются тайной из-за мировой гонки за вакциной. В свете такого изобилия стала раздаваться критика в адрес руководства страны с призывом заставить Израиль выполнить свои обязательства по отношению к народу Палестины. Если незаконно аннексированный Восточный Иерусалим попадает под вакцинацию, то на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, оккупированные с 1967 года, поставки вакцин до сих пор не предусмотрены.

Успех израильской кампании по вакцинации объяснил Le Monde профессор и директор Школы общественного здравоохранения в университете им. Бен-Гуриона и член национального совета Израиля по COVID-19 Надав Давидович. По мнению эксперта, этому способствовало смешение множества факторов: необходимая для быстрой вакцинации инфраструктура, проведение учений на случай биологической атаки, а также тот факт, что большинство израильтян доверяют вакцине. Также в соцсетях и в традиционных медиа провели широкомасштабную информационную кампанию для привлечения населения. «К этому добавляется сильная политическая воля перед выборами», — подчеркнул специалист.

Действительно, отмечается в статье, прежде всего такая спринтерская кампания выгодна Биньямину Нетаньяху, который подвергается жёсткой критике за стратегию по борьбе с пандемией. В сентябре 2020 года в Израиле зарегистрировали худшие в мире показатели заражения коронавирусом, а неустойчивая коалиция у власти, казалось, ничего не контролировала. Она распалась 17 декабря после месяцев агонии, и стране предстоят четвёртые выборы за два года.

Проводя 150 тыс. вакцинаций в день, премьер-министр намеревается вывести Израиль из коронавирусного кошмара к началу марта — как раз к выборам в парламент, которые назначены на 23 марта. Нетаньяху преследует амбициозную задачу: заставить население забыть об обвинениях в коррупции и плохих результатах своей стратегии. Так, недавно в Израиле ввели третий карантин, в стране ежедневно регистрируют свыше 5 тыс. новых случаев заболевания, а с начала эпидемии умерло уже больше 3,4 тыс. человек. Правительство рассматривает возможность расширить ограничения.

Таким образом, власти страны бросили все силы на борьбу с эпидемией. Им удалось частично преодолеть ещё одно препятствие: убедить ортодоксальных евреев и израильских арабов в необходимости сделать прививку. Некоторые раввины подали пример, другие остановились на том, что не стали запрещать своей пастве проходить вакцинацию. В арабских сообществах центры по вакцинации открылись не сразу, и многие потомки палестинцев, оставшихся на своей территории после образования Израиля, недоверчиво отнеслись к прививкам. Некоторых высокопоставленных мусульман привлекли к агитации верующих.