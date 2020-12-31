Focus: пока Израиль вакцинирует население, Германия думает о новых ограничениях

В то время как Израиль и США вакцинируют население рекордными темпами, в Германии обсуждают возможность очередных ограничений, пишет немецкий журнал Focus Online. Израиль стремится как можно скорее вернуть гражданам нормальную жизнь и обладает для этого достаточным количеством вакцины, которую покупает, в том числе, у немецких фирм. Однако в самой Германии доз препарата по-прежнему не хватает.

Израиль вакцинирует население от коронавируса рекордными темпами и хочет таким образом обеспечить своим гражданам возвращение к свободе, пишет немецкий журнал Focus Online.

Правительство Израиля сумело заказать достаточно вакцины, чтобы поставить цель снова быстро освободиться от коронавируса — возможно, быстрее, чем кто бы то ни было ещё в мире. В США технологические концерны разрабатывают приложение, которое должно вернуть больше личной свободы людям, привившимся от коронавируса, чтобы ни могли ездить в другие страны или ходить на концерты.

В Германии, однако, дискуссии движутся в ином направлении: немецкое правительство планирует новые ограничения и запреты, критикует автор издания Ульрих Райтц. Правительство в Берлине готовит граждан к продлению локдауна после 10 января. Одновременно с этим вскоре после начала вакцинации оно сообщает, что об «особых правах» для привившихся не может быть и речи. Однако каким образом оно планирует воспрепятствовать этому в частнохозяйственной экономике, правительство не объясняет.

Между тем, немецкое правительство проверяет возможность ввода запрета на «прививочные привилегии». Однако речь в данном случае идёт не об особых, а о совершенно нормальных человеческих правах, подчёркивает автор статьи. В других странах дело уже продвинулось дальше: там обсуждают послабления в повседневной жизни для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поставит рекорд по вакцинации. Израиль стремится каждый день прививать по 150 тыс. из почти 9 млн граждан. Пункты вакцинации должны работать круглосуточно, семь дней в неделю. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это означает: меньше смертей, меньше безработных, меньше пострадавших психологически.

Израиль сейчас лидирует в мире по вакцинации населения, потому что у него достаточно вакцины, отмечает Focus. Причина этого в том, что правительство обеспечило достаточно вакцины, договорившись с поставщиками, в том числе с немецкой компанией Biontech. Германия до сих пор достаточно препарата не получила. У Израиля до конца января будет от 4 до 5,6 млн доз при почти 9 млн жителей, у Германии — 3-4 млн при 80 млн жителей.

В Германии вакцина настолько редка, что приходится устанавливать порядок, в котором должны прививаться граждане. С этической точки зрения довольно спорный вопрос, почему, например, следует отдавать предпочтение 80-летним местным жителями перед 80-летними приезжими, отмечается в статье.

Возникновение подобных дискуссий в принципе является следствием дефицита вакцины, а он восходит к политическим решениям в Брюсселе и в Берлине. Напротив, премьер-министр Израиля решил: «В течение месяца мы вакцинируем всех граждан старше 60 и медицинский персонал. Когда мы это сделаем, мы сможем в течение следующих 30 дней оставить вирус позади, открыть экономику и делать вещи, которые не может делать ни одна другая страна». Германия сможет вакцинировать всех граждан старше 60 лет, разве что, к позднему лету, уверен автор статьи.

Говорят, что Нетаньяху пошёл на такие меры в Израиле, потому что вынужден бороться за своё политическое выживание, и это верно, считает немецкий журналист. Весной в Израиле должны состояться выборы, поэтому неизвестно, останется ли Нетаньяху премьер-министром. Однако разве это плохо, что он сделал основной темой своей предвыборной борьбы снабжение населения спасающей жизни вакциной? При этом Нетаньяху уже дал понять, что чем больше людей сделают прививки, тем больше свобод можно будет предоставить населению. В Германии их бы назвали «особыми правами», отмечает Focus.

Испанское правительство сообщило о том, что будет вести список тех, кто отказался от вакцинации. Эти данные оно будет предоставлять также европейским партнёрам, чтобы власти во Франции, к примеру, были в курсе, сделал ли прививку испанец, который въезжает к ним в страну. Очевидно, Испания рассчитывает на то, что для её граждан пересечь границу можно будет только после вакцинации от коронавируса. В Германии возможность выехать за Границу наверняка тоже назвали бы «особым правом», заключает автор Focus Online.