Euronews: вакцинация в Белоруссии стартовала досрочно — и без Лукашенко

12:14 Подколзин считает, что молодёжной сборной России нужно перестать позволять себе вольности Капитан и нападающий сборной России по хоккею Василий Подколзин высказался о трудностях во втором периоде матча с Австрией на молодёжном чемпионате мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

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12:08 Санатории России запустили программу реабилитации после коронавируса Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские санатории разработали и запустили программы по реабилитации после коронавируса.

12:04 Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего американского президента Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

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11:55 Глава ФИФА заявил, что Катар установил ориентир для возвращения футбола во время пандемии Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил меры безопасности в связи с коронавирусом во время проведения матчей в Катаре.

11:51 Лукашенко заявил о провале попытки насадить нацизм в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провале попытки насадить нацизм в стране.

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11:36 Посол Британии прибыла в здание МИД России Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России.

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