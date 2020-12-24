Euronews: Аргентина зарегистрировала российскую вакцину по итогам клинических исследований

20:11
Эксперт прокомментировал согласование Британией и ЕС торговой сделки
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
20:07
Глава Подмосковья сравнил весеннюю ситуацию с COVID-19 с нынешней
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе шла борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 весной этого года и как дела обстоят в настоящий момент.
19:59
СМИ: Экс-наставник сборной Франции Доменек возглавил «Нант»
Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант».
19:58
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году
Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.
19:54
Число жертв коронавируса в Африке превысило 60 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 60 тыс.
19:51
В Москве развернут ещё три стационара для пациентов с COVID-19
В Москве разворачивают ещё три больших стационара для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
19:50
Фигуристы Тарасова и Морозов победили в короткой программе спортивных пар на ЧР
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в состязаниях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.
19:44
Газизов будет раздумывать о трудоустройстве в «Уфе» до января
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о вероятном возвращении в клуб бывшего гендиректора Шамиля Газизова.
19:41
В Подмосковье планируют привить от коронавируса около 4 млн человек
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что в регионе необходимо привить от коронавируса около 4 млн человек.
19:35
Парламент Грузии утвердил состав нового правительства
Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.
19:34
В Молдавии за сутки выявили более 1200 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 139 435.
19:33
Бестемьянова поразилась прогрессу Степановой и Букина по сравнению с прошлым годом
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.
19:26
Климов рассказал о выделяемых США средствах на акции по вмешательству
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что США ежегодно направляют на акции по вмешательству в дела других стран более $3 млрд.
19:25
Степанова призналась, что только три недели готовилась с Букиным к чемпионату России
Фигуристка Александра Степанова, партнёрша Ивана Букина по танцевальному дуэту, рассказала о проблемах, помешавших ей нормально подготовиться к чемпионату России.
19:22
Шесть полицейских пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии
В станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии произошла авария, в результате которой пострадали шестеро сотрудников полиции.
19:16
Драчёв заявил, что руководство СБР не понимает масштаба катастрофы в биатлоне
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подверг критике нынешнее положение дел в этом виде спорта.
19:10
Политолог оценил согласование торговой сделки между ЕС и Британией
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
19:09
В России усилят работу медицинских организаций в новогодние праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе брифинга в правительстве заявил, что в стране будет усилена работа медицинских организаций в новогодние праздники.
19:06
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против новой мутации COVID-19
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» обеспечит защиту от новой разновидности COVID-19, которую обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
19:04
Число случаев коронавируса в Италии превысило 2 млн
За сутки в Италии выявили 18 040 больных коронавирусной инфекцией, в результате чего общее число заболевших в стране достигло отметки в 2 009 317.
18:58
Касперович отреагировал на решение Логинова уйти на самоподготовку
Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, прокомментировал решение своего подопечного тренироваться отдельно от сборной России перед январскими этапами Кубка мира.
18:58
Глава Минздрава России назвал задачи на 2021 год
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в 2021 году предстоит решение таких задач, как победа над коронавирусом и совершенствование оказания медицинской помощи пациентам.
18:53
В ФРГ заявили о выявлении в стране британского штамма коронавируса
В немецкой земле Баден-Вюртемберг заявили о выявлении первого в стране больного с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.
18:52
Завершившая карьеру Солдатова будет помогать Винер-Усмановой в зале
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала известие о завершении карьеры многократной чемпионкой мира Александрой Солдатовой.
18:44
Матыцин уверен в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио
Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российские легкоатлеты будут допущены до выступления на Олимпийских играх.
18:42
Собянин заявил, что Москва справится с эпидемией коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что столица справится с пандемией.
18:39
Минздрав рассказал об объёмах коечного фонда для больных COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об объёмах коечного фонда для больных COVID-19.
18:27
Матыцин сообщил о сокращении государственного финансирования спорта
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что государство в ближайшей перспективе намерено сократить расходы на финансирование профессионального спорта.
18:21
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 180 тысяч
В Белоруссии за прошедшие сутки выявили 1917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 181 113.
18:21
В Подмосковье рекомендовали сделать 31 декабря выходным днём
Правительство Московской области сообщило, что 31 декабря в регионе рекомендовано сделать выходным днём с сохранением заработной платы.
18:16
В Госдуме оценили заявление МИД Украины о противодействии «агрессии» России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что приоритетами украинского ведомства в 2021 году будут противодействие «российской агрессии и укрепление безопасности».
18:16
Жена Овечкина показала младшего сына
Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, выложила фотографию с младшим сыном.
18:15
Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в Москве нерабочим днём
Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Россия 24», рекомендовал сделать 31 декабря в столице нерабочим днём.
18:06
Кабмин выделил более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по России
Правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
18:05
Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину
Четверо бывших полицейских, которых обвиняют по делу журналиста Ивана Голунова, не признали вину.
18:00
Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку
Переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
17:59
В России планируют обеспечить 1,5 млн человек вакциной до конца года
В России до конца года планируют обеспечить вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 около 1,5 млн граждан.
17:59
Гурейро объяснил, из-за чего они с Загорски потеряли баллы на ЧР
Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё вступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.
17:55
Во Франции разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19
Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции одобрил использование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.
17:49
Умер бизнесмен Владимир Христов
Российский предприниматель, владелец золотодобывающей компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72-м году жизни.
17:49
Титулованная гимнастка Солдатова завершила спортивную карьеру
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении выступлений.
17:48
Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» с участием пожилых
Испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга.
17:45
Кику продолжит исполнять обязанности премьера Молдавии до конца года
Подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кику после встречи с новым президентом страны Майей Санду сообщил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до 31 декабря.
17:43
Гинцбург: у 85% вакцинированных «Спутником V» нет побочных эффектов
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».
17:42
Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что деньги портят «Зенит».
17:36
Назаров заявил, что сборной России на МЧМ не хватает Ротенберга
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров считает, что молодёжной сборной России не хватает на чемпионате мира вице-президента Федерации хоккея страны (ФХР) Романа Ротенберга.
17:28
РФПИ заявил о возможности регистрации «Спутника V» в ОАЭ и Индии
Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 могут зарегистрировать в Объединённых Арабских Эмиратах и Индии в следующем месяце.
17:27
ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.
17:25
МИД Белоруссии пообещал ответные меры на санкции США
Белоруссия подготовила и в ближайшее время введёт ответные меры в связи с ограничениями со стороны США в отношении ряда белорусских организаций и официальных лиц, сообщил МИД республики.
17:20
В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днём
В Оренбургской области 31 декабря объявлено выходным днём. Об этом сообщили в региональном правительстве.