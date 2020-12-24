Euronews: Аргентина зарегистрировала российскую вакцину по итогам клинических исследований

20:11 Эксперт прокомментировал согласование Британией и ЕС торговой сделки Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

20:07 Глава Подмосковья сравнил весеннюю ситуацию с COVID-19 с нынешней Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе шла борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 весной этого года и как дела обстоят в настоящий момент.

19:59 СМИ: Экс-наставник сборной Франции Доменек возглавил «Нант» Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант».

19:58 Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.

19:54 Число жертв коронавируса в Африке превысило 60 тысяч Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 60 тыс.

19:51 В Москве развернут ещё три стационара для пациентов с COVID-19 В Москве разворачивают ещё три больших стационара для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

19:50 Фигуристы Тарасова и Морозов победили в короткой программе спортивных пар на ЧР Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в состязаниях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

19:44 Газизов будет раздумывать о трудоустройстве в «Уфе» до января Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о вероятном возвращении в клуб бывшего гендиректора Шамиля Газизова.

19:41 В Подмосковье планируют привить от коронавируса около 4 млн человек Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что в регионе необходимо привить от коронавируса около 4 млн человек.

19:35 Парламент Грузии утвердил состав нового правительства Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.

19:34 В Молдавии за сутки выявили более 1200 случаев коронавируса В Молдавии за сутки подтвердили 1222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 139 435.

19:33 Бестемьянова поразилась прогрессу Степановой и Букина по сравнению с прошлым годом Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

19:26 Климов рассказал о выделяемых США средствах на акции по вмешательству Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что США ежегодно направляют на акции по вмешательству в дела других стран более $3 млрд.

19:25 Степанова призналась, что только три недели готовилась с Букиным к чемпионату России Фигуристка Александра Степанова, партнёрша Ивана Букина по танцевальному дуэту, рассказала о проблемах, помешавших ей нормально подготовиться к чемпионату России.

19:22 Шесть полицейских пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии В станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии произошла авария, в результате которой пострадали шестеро сотрудников полиции.

19:16 Драчёв заявил, что руководство СБР не понимает масштаба катастрофы в биатлоне Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подверг критике нынешнее положение дел в этом виде спорта.

19:10 Политолог оценил согласование торговой сделки между ЕС и Британией Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

19:09 В России усилят работу медицинских организаций в новогодние праздники Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе брифинга в правительстве заявил, что в стране будет усилена работа медицинских организаций в новогодние праздники.

19:06 Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против новой мутации COVID-19 Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» обеспечит защиту от новой разновидности COVID-19, которую обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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18:58 Касперович отреагировал на решение Логинова уйти на самоподготовку Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, прокомментировал решение своего подопечного тренироваться отдельно от сборной России перед январскими этапами Кубка мира.

18:58 Глава Минздрава России назвал задачи на 2021 год Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в 2021 году предстоит решение таких задач, как победа над коронавирусом и совершенствование оказания медицинской помощи пациентам.

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18:52 Завершившая карьеру Солдатова будет помогать Винер-Усмановой в зале Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала известие о завершении карьеры многократной чемпионкой мира Александрой Солдатовой.

18:44 Матыцин уверен в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российские легкоатлеты будут допущены до выступления на Олимпийских играх.

18:42 Собянин заявил, что Москва справится с эпидемией коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что столица справится с пандемией.

18:39 Минздрав рассказал об объёмах коечного фонда для больных COVID-19 Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об объёмах коечного фонда для больных COVID-19.

18:27 Матыцин сообщил о сокращении государственного финансирования спорта Министр спорта Олег Матыцин заявил, что государство в ближайшей перспективе намерено сократить расходы на финансирование профессионального спорта.

18:21 Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 180 тысяч В Белоруссии за прошедшие сутки выявили 1917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 181 113.

18:21 В Подмосковье рекомендовали сделать 31 декабря выходным днём Правительство Московской области сообщило, что 31 декабря в регионе рекомендовано сделать выходным днём с сохранением заработной платы.

18:16 В Госдуме оценили заявление МИД Украины о противодействии «агрессии» России Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что приоритетами украинского ведомства в 2021 году будут противодействие «российской агрессии и укрепление безопасности».

18:16 Жена Овечкина показала младшего сына Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, выложила фотографию с младшим сыном.

18:15 Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в Москве нерабочим днём Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Россия 24», рекомендовал сделать 31 декабря в столице нерабочим днём.

18:06 Кабмин выделил более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по России Правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

18:05 Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину Четверо бывших полицейских, которых обвиняют по делу журналиста Ивана Голунова, не признали вину.

18:00 Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку Переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

17:59 В России планируют обеспечить 1,5 млн человек вакциной до конца года В России до конца года планируют обеспечить вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 около 1,5 млн граждан.

17:59 Гурейро объяснил, из-за чего они с Загорски потеряли баллы на ЧР Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё вступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

17:55 Во Франции разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19 Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции одобрил использование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

17:49 Умер бизнесмен Владимир Христов Российский предприниматель, владелец золотодобывающей компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72-м году жизни.

17:49 Титулованная гимнастка Солдатова завершила спортивную карьеру Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении выступлений.

17:48 Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» с участием пожилых Испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга.

17:45 Кику продолжит исполнять обязанности премьера Молдавии до конца года Подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кику после встречи с новым президентом страны Майей Санду сообщил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до 31 декабря.

17:43 Гинцбург: у 85% вакцинированных «Спутником V» нет побочных эффектов Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».

17:42 Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что деньги портят «Зенит».

17:36 Назаров заявил, что сборной России на МЧМ не хватает Ротенберга Известный хоккейный тренер Андрей Назаров считает, что молодёжной сборной России не хватает на чемпионате мира вице-президента Федерации хоккея страны (ФХР) Романа Ротенберга.

17:28 РФПИ заявил о возможности регистрации «Спутника V» в ОАЭ и Индии Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 могут зарегистрировать в Объединённых Арабских Эмиратах и Индии в следующем месяце.

17:27 ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.

17:25 МИД Белоруссии пообещал ответные меры на санкции США Белоруссия подготовила и в ближайшее время введёт ответные меры в связи с ограничениями со стороны США в отношении ряда белорусских организаций и официальных лиц, сообщил МИД республики.