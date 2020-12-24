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Euronews: Аргентина зарегистрировала российскую вакцину по итогам клинических исследований
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отправляется в Аргентину, которая стала второй после Белоруссии страной, разрешившей её применение на своей территории на основе данных клинических исследований. Первым уже пообещал привиться президент Альберто Фернандес. Вакцинация в Аргентине начнётся с 28 декабря, передаёт Euronews.

В Буэнос-Айрес направляется первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Накануне Аргентина — первая страна в Латинской Америке и вторая в мире после Белоруссии — официально зарегистрировала её на основе данных клинических исследований. 

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз «Спутник V» 10 декабря. Отмечается, что вакцину для поставок будут производить международные партнёры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. 

Помимо этого, аргентинские власти также одобрили использование вакцины Pfizer/BioNTech и планируют закупить вакцину Oxford/AstraZeneca. 

Вакцинация в Аргентине начнётся с 28 декабря. Президент страны Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьётся российской вакциной, поскольку не сомневается в её качестве. 

Дата выхода в эфир 24 декабря 2020 года.

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