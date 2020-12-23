Der Standard: «Спутник V» скрестят с зарубежным аналогом для большей защиты от коронавируса

Британско-шведская компания AstraZeneca и российский Центр имени Гамалеи объединят свои усилия в разработке более эффективного способа борьбы с коронавирусом, сообщает Der Standard. Они собираются скрестить российский «Спутник V» с его зарубежным аналогом и таким образом добиться большей защиты от COVID-19. К тому же сотрудничество двух предприятий позволит наладить обмен профессиональными знаниями, что очень хорошо, подчёркивает австрийское издание.
Российский Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», и британско-шведская компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в разработке более эффективного способа профилактики заболевания коронавирусом, сообщает Der Standard. У второго предприятия также имеется своя векторная вакцина, которую там хотят испытать в комбинации с российским аналогом.
В обоих препаратах векторы, то есть молекулы нуклеиновой кислоты, созданные на основе аденовируса, используются для транспортировки генетического материала COVID-19 в клетку. Однако в ходе вакцинации человеческий организм может выработать иммунитет и к аденовирусу. В связи с этим учёные придумали схему, где применяются два разных аденовирусных вектора для первичной и вторичной иммунизации. К примеру, сначала привить препарат AstraZeneca, а потом «Спутник V».
Такая схема применяется сейчас для профилактики клещевого энцефалита, что позволяет повысить эффективность процедуры. Но сначала нужно провести все испытания. К тому же у экспертов есть сомнения по поводу «Спутника V». В России всё любят делать первыми. Не случайно же в названии вакцины скрыта отсылка к космической гонке. Но препарат был допущен к использованию ещё до завершения третьей фазы испытаний. Его результаты ожидаются в начале 2021 года. В Центре имени Гамалеи пообещали, что обязательно дадут их изучить международным независимым экспертам.
При этом многие из них уже сейчас положительно относятся к российской вакцине, ведь промежуточные итоги свидетельствуют о том, что на 42-й день после первой прививки её эффективность составляет 92%. К тому же любое сотрудничество между предприятиями, работающими в этой сфере, позволяет наладить обмен профессиональными знаниями, что очень хорошо, подчёркивает австрийское издание.
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