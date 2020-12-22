Euronews: в опустевших британских аэропортах царит растерянность и отчаяние

Уже более 40 стран заблокировали или ограничили авиасообщение с Великобританией после того, как там был обнаружен новый более заразный штамм коронавируса. В результате британские аэропорты опустели, а путешественникам приходится всё сложнее: они вынуждены изменять маршрут и искать стыковочные рейсы. Между тем эксперты заверяют, что пока нет оснований сомневаться в эффективности вакцины Pfizer/BioNTech и против нового штамма коронавируса, передаёт Euronews.

Растерянность и отчаяние царит в аэропортах среди тысяч путешественников, которые хотели попасть в Великобританию или вылететь из неё за несколько дней до Рождества. Более 40 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с королевством из-за выявленного там нового штамма коронавируса.



МУЖЧИНА: Обычно я провожу Рождество со своей семьёй в Польше. Я приехал на две-три недели и надеюсь, что после этого смогу вернуться в Великобританию без каких-либо серьёзных проблем.



Путешественники, которые хотят попасть в Великобританию, вынуждены изменять маршрут и искать удобные рейсы.



МУЖЧИНА: Чтобы добраться с Ближнего Востока до Великобритании, нам нужно было сначала приземлиться в Лондоне. Оттуда нас перенаправили сюда, в Дублин, — и вот теперь мы пытаемся снова вернуться в Великобританию.



Сообщается, что новый штамм COVID-19 на 70 процентов заразнее, чем ранее распространившийся в Великобритании. Но главный регулятор ЕС в области лекарственных средств заявил в понедельник, что, похоже, вакцина Pfizer/BioNTech сможет защитить от новой инфекции, которая пока обнаружена лишь в Соединённом Королевстве.



ЭМЕР КУК, исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств: На данный момент мы можем сказать: нет никаких оснований утверждать, что вакцина не будет работать против нового штамма коронавируса.



Авиакомпании по всему миру оказались затронуты запретами на сообщение с Великобританией, введёнными из-за эпидемиологической ситуации. Международная ассоциация воздушного транспорта напоминает рекомендации Всемирной организации здравоохранения: использовать тестирование как главное оружие против распространения COVID-19 — и призывает правительства всех стран сотрудничать и действовать в соответствии с этим советом.



Дата выхода в эфир 22 декабря 2020 года.